Gürsel’in işleteceği Amman Metrobüs Projesi devreye alındı

Gürsel Turizm, 2019 yılında Ürdün’ün başkenti Amman’ın şehiriçi toplu taşıma ihalesine Gürsel Autobus şirketi ile katıldı. 10 yıllık işletim süresi olan ihaleyi kazanan Gürsel Autobus, 286 Otokar Kent otobüslerle şehiriçi toplu taşıma hizmet sürecini başlattı. Gürsel Autobus Amman’daki toplu taşıma hizmet sürecine metrobüs hattının işletimini de ekledi.

40 kilometrelik Amman Metrobüs Hattı’nın ilk fazı olan 17 kilometrelik bölümü Ürdün Başbakanı Besher Al Qhsawnhe ve Amman Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Yousef Shawrbhe, Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, Yönetim Kurulu Üyesi Hürer Fethi Gündüz ve Gürsel Autobus Yönetim Kurulu Başkanı Türker Karahasan’ın da katılımıyla 27 Temmuz 2021 Salı günü devreye alındı.

286 Otokar otobüsle kentiçi ulaşım hizmeti

Türk taşımacılık şirketlerinin yurtdışında da başarıyla hizmet verebileceğini gösterdikleri için mutlu olduklarını belirten Gürsel Turizm Yönetim Kurulu Başkanı Levent Birant, “2019 yılında Amman Şehir İçi Toplu Taşıma İhalesi’ni Gürsel Autobus şirketimiz ile kazandık. İhale tüm şehirde toplam 57 güzergâhta, 10 yıllık işletme ve bakım işini kapsıyor. Toplam 286 adet Otokar marka kısa ve uzun otobüsler ile hizmet sürecine başladık. Yine ihale kapsamında 1 yıl içinde modern bir otobüs garajı da yapacağımızı taahhüt etmiştik. 45 bin metrekarelik alana sahip garajın inşası da tamamlandı. Garaj içinde otobüs parkı, tamir bakım servisleri, sürücü dinlenme ve konaklama alanları, yakıt ikmal sistemi, operasyon kontrol merkezi, sürücü eğitim salonları ve yönetim binaları da yer alıyor. Ayrıca tüm operasyon yönetimi Gürsel Autobus tarafından geliştirilen hat planlama, sürücü görev planlama, garaj yönetimi, filo yönetimi, araç takip sistemi, güzergâh planlama modüllerini içeren tümleşik bir ERP sistemi tarafından yönetiliyor” dedi.

Hizmet sürecinin başladığı andan itibaren dünya standartlarında kaliteli hizmet vermeyi hedeflediklerini belirten Levent Birant, “Amman halkına hak ettiği dakik, güvenli, güvenilir işletme anlayışı ile her zaman temiz otobüs ve eğitimli sürücüleriyle dünya standartlarında kaliteli hizmet vermeyi amaçladık ve bu yönde çalışmalar yürüttük” ifadelerini kullandı.

17 km’lik bölümü hizmete girdi

Amman şehiriçi toplu taşıma ihalesi kapsamında metrobüs hattının da işletimini üstlendiklerini belirten Levent Birant, “Amman’da hizmet sürecimizi 27 Temmuz 2021 tarihi itibariyle çok daha farklı bir seviyeye taşıyoruz. 40 kilometrelik metrobüs hattının ilk fazı olan 17 kilometrenin açılışını Ürdün Başbakanı Sayın Besher Al Qhsawnhe ve Amman Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Dr. Yousef Shawrbhe ile birlikte yaptık. Metrobüs hattı 40 kilometre ve 2 hattan oluşuyor. Açılışı yapılan bölümü 17 kilometre ve 20 duraktan oluşuyor. Metrobüs hattında araçlar 5 dakika da bir hareket ediyor. Metrobüs hattında araçlar 06.00-22.00 arasında çalışacak. Bu hatta araçlar aylık yaklaşık 600 bin km yol yapacak. Metrobüs hattının geri kalan bölümü de bir yıl içerisinde devreye girecek” şeklinde konuştu.