Gürsoy Grup, teknoloji şirketi kurdu

Gürsoy Grup’un kurduğu teknoloji şirketi Exepix faaliyetlerine başladı. 30 kişilik yazılım ekibiyle grup bünyesinde faaliyetlerine başlayan Exepix, kısa ve orta vadede 100 kişilik bir yazılımcı sayısına ulaşmayı hedefliyor.

Grubun 9. faaliyet alanı olan teknoloji sektöründe yerini alan Exepix'in 'Susaam' ürün yazılımı; machine learning, AI ve yapay zeka ile güçlendirilmiş gerçek zamanlı video analiz ve işleme çözümü olarak öne çıkıyor. Kişi sayma ve analiz çözümü olan Susaam, öğrenilebilir mimari teknoloji yapısıyla farklı sayma, ayırma, analiz yapma gibi işlevleri yerine getirebiliyor.

Yeni nesil teknolojilere yatırım yapmayı amaçlayan Exepix, enerji alanında geleceğin teknolojisi olan elektrikli araç şarj ünitelerinin tüm yazılım ve altyapı süreçlerini geliştiriyor. Türkiye'nin şarj ağının hızla gelişmeye başladığı bir dönemde yazılım gücü ile yakın zamanda önemli bir oyuncu haline gelme hedefini taşıyor.

“Yatırımlarımızla geniş alanda hizmet sunmayı planlıyoruz”

Konuya ilişkin bilgi veren Exepix Teknoloji CTO’su Emre Bora, Türkiye'de ekonomiye en fazla katkı sağlayan sektörlerdeki teknolojik geliştirmelere odaklandıklarını bildirdi.

Bora, “Bu sayede öncelikle yurt içi akabinde ise yurt dışına katma değeri yüksek ihracat hedefimiz var. Uzmanlığımız geleceğin sistemlerinden olan nesnelerin interneti olduğu için kendimizi bir sektörle sınırlandırmıyoruz, yatırımlarımızla çok daha geniş alanda hizmet sunmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Maliyet odaklı çözümler

Emre Bora, farklı ürün yazılım çözümleri sunduklarını belirterek, geliştirdikleri AtlasGMT ağ izleme ve yönetim yazılımının benzerlerine göre fonksiyonları ve fiyatıyla avantajlı konumda olduğunu bildirdi.

AtlasGMT yazılımının özelliklerinden bahseden Bora, şu açıklamalarda bulundu: “ISO27001 standardının bir gereksinimi olarak altyapıda iş sürekliliği, ağ güvenliği, risk ve performansının sağlanması amacıyla AtlasGMT Ağ İzleme ve Yönetim Ürünü şirketlerin öncelikleri arasında yer alıyor. Bu alanda yazılım sunan yurt dışı menşeli ürünlerin kurulum ve kullanımı zor ve oldukça pahalı. Biz AtlasGMT’yi gelişmiş, kapsamlı ve erişilebilir fiyatlarla sunduğumuz için birçok kurum tarafından tercih ediliyor. AtlasGMT'nin özel projelere göre yazılımı kişiselleştirme imkânı sunması da önemli bir avantajımız.”