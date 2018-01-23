GÜSİAD, üniversite ile işbirliğine hazırlanıyor

23 Ocak 2018

Emel Ünal Bulut/İstanbul

Gümüşhane Sanayici ve İşadamları Derneği (GÜSİAD), Gümüşhane Üniversitesi yöneticileriyle bir ilki gerçekleştirerek ‘Üniversite İş Dünyası İşbirliği Programı’ temasıyla İstanbul’da bir etkinlik gerçekleştirdi. Reel sektörün kapılarını üniversitelere sonuna kadar açması gerektiğine dikkat çekerek programın açılış konuşmasını yapan GÜSİAD Genel Başkanı Yüksel Yalçın, GÜSİAD-Gümüşhane Üniversitesi çalışmasından somut çıktılar üretmek üzere toplandıklarını belirtti.

Üniversitenin bilim üretebildiği kadar sanayi teknoloji üreteceğine, bu sebeple üniversitelerin gücünün artırmak gerekliliğe dikkat çeken Yalçın, “Bu gelişimde iş dünyasına da büyük işler düşüyor. Bir öğrencinin 4 yıllık maliyeti 120 bin TL civarında ve binlerce işsiz mezunumuz var. Üniversitelerimiz öğrenci sayıları ile değil, mezunlarının iş bulmaları ve akademik kalitesi ile değerlendirilmelidir. Üniversitelere alınacak öğrenci sayıları saha araştırması ile çıkmalıdır. Laboratuvarları olan, eğitim kalitesini geliştirmiş, mezun ettiği öğrencilerin arkasında durabilen, iş hayatında da tamamlayıcı eğitim programlarını sürekli hale getiren bir eğitim anlayışı yeni eğitim modellerimizde yer almalıdır. Bunun için Bilim ve Teknoloji Üniversiteleri, İhtisas Üniversiteleri, Karam Üniversiteler ve 2 yıllık Enstitüler şeklinde kategorik yapılanma olmalı ve ara eleman açığında MYO mezunları tamamlayıcı olmalıdır. Bu sebeple bugünkü mezunların yüzde 70’i 4 yıllık ve yukarısı yüzde 30’u 2 yıllık MYO’lardaki bu oran ters çevrilmeli, MYO’ların sayısı artırılarak reel sektördeki insan kaynağı problemi sayıları artırılmış meslek liseleri sonrasında güçlendirilmiş teknik elemanlar yetiştiren sistemlere dönüştürülmelidir” şeklinde konuştu.

GÜSİAD olarak Gümüşhane Üniversitesi ile GÜSİAD üyelerinin ağırlıklı iş alanlarında ortak çalışma programları önerdiklerini kaydeden Yalçın, bu başlıkları inşaat mühendisliği, gıda mühendisliği, maden mühendisliği, turizm olarak belirlediklerini ifade etti.

Daha yakın temas içerisinde olacaklar

Toplantıda üniversite-şehir kaynaşmasını çok önemli bulduğunu belirterek konuşmayı devralan Gümüşhane Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Halil İbrahim Zeybek, GÜSİAD ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti paylaşarak, bundan sonra GÜSİAD danışma kurullarında yetkili kılınan akademisyenler üzerinden daha yakın bir iletişim içinde olacaklarını ifade etti. Zeybek, önümüzdeki mayıs ayında GÜSİAD ile İşbirliği Protokolünü imzalayacaklarını ve bu başlıkta gerek çalışmalarına başladıkları Gümüşhane Üniversitesi Vakfı için gerekse diğer başlıklarda işbirliği için çok verimli bir toplantı gerçekleştirdiklerini kaydetti.

Etkinlikte konuşan bir diğer isim GÜSİAD İnşaat Meslek Komitesi Başkanı Cahit Karakullukçu ise inşaat sektörünün küresel pazardaki gelişimi, inşaat sektöründeki ihracat fırsatları, Türkiye’deki sektörün yatırım projeksiyonu konularında bilgilendirme yaptı. Çalıştay sonunda GÜSİAD tarafından Gümüşhane Üniversitesi akademisyenlerine sektördeki firmalara saha gezileri yapılmasına, konaklamalarını da koordine etmek üzere öğrencilere staj desteği sağlanmasına, GÜSİAD-Gümüşhane Üniversitesi ortaklaşa proje çalışmaları yapılmasına, GÜSİAD Danışma Kurullarına akademisyen danışmanlar atanmasına, Gümüşhane Üniversitesi mezunlarına iş konusunda destek verilmesine, doktora çalışmalarında saha araştırma konusunda sektör desteği sağlanmasına, sektörden tecrübeli üyelerin öğrencilerle panel, seminer, söyleşi programları ile buluşturulmasına, Gümüşhane Üniversitesi vakfı kurulmasına ve devamında destek verilmesine, inşaat sektöründe marka olan GÜSİAD üyelerinin bu branşta Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümünü de markalaştırmasına, “En iyi inşaatı Gümüşhaneliler yapar, en iyi inşaat mühendisi de GÜ’de yetişir” tanıtımını bir ikon olarak tanımlanmasına, Gümüşhane Üniversitesi İnşaat Mühendisliği bölümünde test laboratuvarı kurulması konusunda destek sağlanması kararlaştırıldı.