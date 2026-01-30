Güven: Dijital bankacılığın merkezinde deneyim ve güven var
Bankacılıkta dijitalleşmenin yeni evresi hakkında değerlendirmelerde bulunan Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, “Başarı artık kaç kullanıcıya ulaştığınızla değil, o kullanıcılara ne kadar derin, güvenli ve akıllı bir deneyim sunduğunuzla ölçülüyor” dedi.
Bankacılık sektörü açısından 2025’in ölçek kadar deneyim derinliğine odaklanılan bir yıl olarak anılıyor. Bankalar için rekabetin merkezinde sadece dijital kanal kullanımının yaygınlığı değil, bu kanalları yöneten veri mimarisinin doğruluğu, yapay zekânın hassasiyeti ve güvenlik konumlandı.
Akbank’ın dijital müşteri sayısı 15 milyonu aştı
Türkiye’ye bakıldığında, aktif dijital bankacılık kullanıcı sayısı 2025 Eylül itibarıyla 126 milyonu aştı. Müşterilerin yaklaşık 118 milyonu yalnızca mobil bankacılığı kullanıyor. Bu rakamlar, artık ölçeğin sağlandığı ve farklılaşmanın deneyimde ve güvende yaratılacağının bir göstergesi.
Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardımcısı Şebnem Dağ Güven, dijital müşteri edinimi hizmetlerinin artan etkisine dikkat çekerek, “Bugün her dört yeni müşterimizden üçünü Akbank’a dijital dünyadan kazandırıyoruz. 2021 sonundan bu yana dijital müşteri sayımız 15 milyonu aştı. Bu büyümenin temel itici gücü ise bu geniş müşteri tabanına her temas noktasında kişiselleştirilmiş, kolay ve güvenli bir deneyim sunabilmek” diye konuştu.
Juzdan 5 milyon kullanıcıya hizmet veriyor
Akbank’ın, ödeme sistemleri alanında da son yıllarda dikkat çekici bir inovasyon çizgisi izlediğini belirten Şebnem Dağ Güven, “Türkiye’nin ilk, dünyanın ise üçüncü “anında kullanımlı, cebe inen kredi kartını” hayata geçiren Akbank, ödeme platformu Juzdan’ı kullanıcılarla buluşturarak bir diğer önemli yeniliğe imza attı. Juzdan’ın aktif müşteri sayısı hızla arttı. Bugün 5 milyonu aşkın kullanıcıya hizmet veriyoruz. Juzdan’ın banka bağımsız yapısı, ödeme deneyiminde bariyerleri kaldırıyor” değerlendirmesini yaptı.
“Yapay zekâ, bankacılığı yeniden tanımlıyor”
Yapay zekânın, bankacılıkta artık destekleyici bir teknoloji değil, iş modelini dönüştüren temel bir kırılma noktası olduğuna dikkat çeken Şebnem Dağ Güven, “Yapay zekâ, bankacılığı ürün odaklı bir yapıdan çıkarıp öngörüsel, davranışa duyarlı ve sürekli öğrenen bir modele taşıyor. Dinamik fiyatlama, anlık risk ölçümü ve davranış bazlı öneriler sektörün yeni dili hâline geldi” ifadesini kullandı.
2 binden fazla veriden beslenerek hazırladıkları ‘Analitik Satış Motoru’ ile müşterin ihtiyacını tekil ele alıp, ihtiyaçlarını tahmin ettiklerini sözlerine ekleyen Şebnem Dağ Güven, şunları kaydetti: “400’den fazla ileri analitik ve 100’den fazla bilişsel modele sahibiz. Bankamızın mühendislerinin geliştirdiği Büyük Dil Modeli tabanlı çözümlerimiz bulunuyor. Tüm kanallardaki satış ve pazarlama, ürün ve servis geliştirme çalışmalarımız bu sisteminin çıktıları ile şekilleniyor.”
Global Finance tarafından Akbank’ın “Yapay Zekâda Dünyanın En İyi Bireysel Bankası” seçilmesinin bu alandaki başarılarının uluslararası teyidi olarak değerlendirildiğini söyleyen Şebnem Dağ Güven sözlerini şöyle tamamladı: “Akbank olarak dijitalleşmeyi bir kanal stratejisinin ötesine taşıyoruz. Hedefimiz daha akıllı, daha güvenli ve daha pürüzsüz bir bankacılık deneyimini, güçlü bir ekosistem yaklaşımıyla müşterilerimizle buluşturmak.”
Güvenlik Merkezi tek ekrandan tam kontrol sağlıyor
Dijitalleşmenin en kritik başlıklarından biri olan güvenlik alanında Akbank’ın sektörde bir ilke imza attığını açıklayan Şebnem Dağ Güven, Akbank Mobil içerisinde devreye alınan Güvenlik Merkezi alanının, 40’tan fazla güvenlik fonksiyonunu tek bir ekranda bir araya getirdiğini iletti. “Acil durum bildirimlerinden ‘Beni Arayan Akbank mı?’ doğrulamasına, cihaz yönetiminden oturum takibine kadar tüm güvenlik adımlarını müşterilerimiz tek ekrandan, anlık görünürlükle yönetebiliyor” diyen Dağ Güven, bu şeffaf yaklaşımı “tek ekran, tam kontrol” anlayışıyla özetliyor.