Güven: Dijital bankacılığın merkezinde deneyim ve güven var

Bankacılık sektörü açı­sından 2025’in ölçek kadar deneyim derinli­ğine odaklanılan bir yıl olarak anılıyor. Bankalar için reka­betin merkezinde sadece diji­tal kanal kullanımının yaygın­lığı değil, bu kanalları yöneten veri mimarisinin doğruluğu, yapay zekânın hassasiyeti ve güvenlik konumlandı.

Akbank’ın dijital müşteri sayısı 15 milyonu aştı

Türkiye’ye bakıldığında, ak­tif dijital bankacılık kullanı­cı sayısı 2025 Eylül itibarıyla 126 milyonu aştı. Müşterilerin yaklaşık 118 milyonu yalnızca mobil bankacılığı kullanıyor. Bu rakamlar, artık ölçeğin sağ­landığı ve farklılaşmanın de­neyimde ve güvende yaratıla­cağının bir göstergesi.

Akbank Dijital Çözümler ve Strateji Genel Müdür Yardım­cısı Şebnem Dağ Güven, dijital müşteri edinimi hizmetlerinin artan etkisine dikkat çekerek, “Bugün her dört yeni müşteri­mizden üçünü Akbank’a dijital dünyadan kazandırıyoruz. 2021 sonundan bu yana dijital müş­teri sayımız 15 milyonu aştı. Bu büyümenin temel itici gücü ise bu geniş müşteri tabanına her temas noktasında kişiselleşti­rilmiş, kolay ve güvenli bir dene­yim sunabilmek” diye konuştu.

Juzdan 5 milyon kullanıcıya hizmet veriyor

Akbank’ın, ödeme sistemleri alanında da son yıllarda dikkat çekici bir inovasyon çizgisi iz­lediğini belirten Şebnem Dağ Güven, “Türkiye’nin ilk, dün­yanın ise üçüncü “anında kul­lanımlı, cebe inen kredi kar­tını” hayata geçiren Akbank, ödeme platformu Juzdan’ı kul­lanıcılarla buluşturarak bir di­ğer önemli yeniliğe imza attı. Juzdan’ın aktif müşteri sayısı hızla arttı. Bugün 5 milyonu aş­kın kullanıcıya hizmet veriyo­ruz. Juzdan’ın banka bağımsız yapısı, ödeme deneyiminde ba­riyerleri kaldırıyor” değerlen­dirmesini yaptı.

“Yapay zekâ, bankacılığı yeniden tanımlıyor”

Yapay zekânın, bankacılık­ta artık destekleyici bir tek­noloji değil, iş modelini dö­nüştüren temel bir kırılma noktası olduğuna dikkat çe­ken Şebnem Dağ Güven, “Ya­pay zekâ, bankacılığı ürün odaklı bir yapıdan çıkarıp öngörüsel, davranışa duyar­lı ve sürekli öğrenen bir mo­dele taşıyor. Dinamik fiyatla­ma, anlık risk ölçümü ve dav­ranış bazlı öneriler sektörün yeni dili hâline geldi” ifadesi­ni kullandı.

2 binden fazla veriden bes­lenerek hazırladıkları ‘Ana­litik Satış Motoru’ ile müş­terin ihtiyacını tekil ele alıp, ihtiyaçlarını tahmin ettikle­rini sözlerine ekleyen Şeb­nem Dağ Güven, şunları kay­detti: “400’den fazla ileri ana­litik ve 100’den fazla bilişsel modele sahibiz. Bankamızın mühendislerinin geliştirdiği Büyük Dil Modeli tabanlı çö­zümlerimiz bulunuyor. Tüm kanallardaki satış ve pazarla­ma, ürün ve servis geliştirme çalışmalarımız bu sisteminin çıktıları ile şekilleniyor.”

Global Finance tarafın­dan Akbank’ın “Yapay Zekâ­da Dünyanın En İyi Birey­sel Bankası” seçilmesinin bu alandaki başarılarının ulusla­rarası teyidi olarak değerlen­dirildiğini söyleyen Şebnem Dağ Güven sözlerini şöyle ta­mamladı: “Akbank olarak di­jitalleşmeyi bir kanal strateji­sinin ötesine taşıyoruz. Hede­fimiz daha akıllı, daha güvenli ve daha pürüzsüz bir bankacı­lık deneyimini, güçlü bir eko­sistem yaklaşımıyla müşteri­lerimizle buluşturmak.”

Güvenlik Merkezi tek ekrandan tam kontrol sağlıyor

Dijitalleşmenin en kritik başlıklarından biri olan güvenlik alanında Akbank’ın sektörde bir ilke imza attığını açıklayan Şebnem Dağ Güven, Akbank Mobil içerisinde devreye alınan Güvenlik Merkezi alanının, 40’tan fazla güvenlik fonksiyonunu tek bir ekranda bir araya getirdiğini iletti. “Acil durum bildirimlerinden ‘Beni Arayan Akbank mı?’ doğrulamasına, cihaz yönetiminden oturum takibine kadar tüm güvenlik adımlarını müşterilerimiz tek ekrandan, anlık görünürlükle yönetebiliyor” diyen Dağ Güven, bu şeffaf yaklaşımı “tek ekran, tam kontrol” anlayışıyla özetliyor.