Güvenli yapı ertelenemez bir zorunluluk

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Sürdürülebilir dönüşümün sektörün ortak sorumluluğu olduğuna dikkat çeken Savcı, deprem riski ve iklim olmak üzere yapı sektörünün iki sınavla karşı karşıya olduğuna işaret etti. Savcı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 40’ının binalar ve inşaat faaliyetleriyle ilişkili olması, sektörümüzün iklim kriziyle mücadeledeki kritik rolünü gösteriyor. Bugün inşa ettiğimiz ve dönüştürdüğümüz her yapının gelecek nesiller için güvenli, dirençli ve çevresel etkilerinin azaltılmış olması gerekiyor.” dedi.