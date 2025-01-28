Güvenlik gerekçesi Özbekistan Hava Yolları'na Avrupa uçuş rotasını değiştirtti!

20 Ocak'tan itibaren, Özbekistan Hava Yolları'na ait uçakların Rusya hava sahasını kullanmadığını bildiren Özbekistan Hava Yolları Yönetim Kurulu Başkanı Şuhrat Hudaykulov, şirketin Avrupa seferlerini, Azerbaycan ve Türkiye hava sahası üzerinden gerçekleştirdiğini kaydetti.

Hudaykulov, uçuş rotalarını Avrupa Havacılık Emniyeti Ajansı'nın güvenlik raporunun ardından değiştirdiklerini ve bu kararların ülkenin havacılık otoriteleri tarafından alındığını belirtti.

"Güvenlik önlemi bilet fiyatlarına yansımadı"

Yeni Avrupa rotasının hava yolu şirketine zaman kaybettirdiğini ve ek maliyetlere neden olduğunu ifade eden Hudaykulov, bunun mecburi bir durum olduğunu, bu nedenle uçak bileti fiyatlarına yansımadığını vurguladı.

Ukrayna ve Rusya'nın Avrupa kısmı ile Asya yönündeki bazı dağlık bölgelerin, hava koşulları da dahil farklı nedenlerden dolayı tehlikeli hava sahaları olarak kabul edildiğini aktaran Hudaykulov, şirketin tüm hava yolu güzergahları için alternatif veya yedek güzergahların bulunduğunu sözlerine ekledi.