Türk havacılık şirketi, Çelebi Hava Servisi A.Ş., Hindistan'daki iştiraki Celebi Airport Services India'ya verilen güvenlik izinlerinin iptal edilmesine karşı dava açtı.

Türkiye'nin, Hindistan ve Pakistan arasındaki çatışmalarda Pakistan'ı desteklemesinin ardından Hint hükümeti, "ulusal güvenlik menfaatlerini" gerekçe göstererek Çelebi'nin güvenlik iznini iptal etmişti.

Şirketin Hindistan’da faaliyet gösteren dört ayrı bağlı ortaklığı ile çeşitli havalimanı işletmecileri arasında imzalanan uzun vadeli imtiyaz ve lisans sözleşmeleri de güvenlik izinlerinin iptali nedeniyle tek taraflı olarak feshedilmişti.

Hindistan’daki havalimanı otoriteleri, fesih kararını ulusal güvenlik izinlerinin iptal edilmesine dayandırırken, Çelebi Havacılık, faaliyetlerinin hiçbir şekilde ülkenin güvenlik düzenlemelerine aykırı olmadığını vurguladı.

Şirket, söz konusu iddiaların gerçeği yansıtmadığını savunarak, bu kararların iptali için tüm idari ve hukuki yolların kullanılacağını duyurmuştu.

Reuters'ta yer alan habere göre, Celebi Airport Services India; 3 bin 791 kişinin istihdam kaybı yaşamaması, yatırımcıların şirkete olan güveninde azalma yaşanmaması için ve alınan kararın şirkete haber verilmeden alındığını gerekçe göstererek kararın iptalini talep etti.

Davanın ise pazartesi görülmesi bekleniyor.

'Şirketin yüzde 35'i Çelebioğlu ailesine ait'

Çelebi Havacılık'tan dün yaptığı açıklamada ise; ulusal güvenlik endişeleri nedeniyle yer hizmetleri ve kargo deposu faaliyetlerinin askıya alınmasının ardından Hintli yetkililerle “tam işbirliği” içinde olduğunu ve düzenlemelere bağlı kaldığını söyledi.

Şirketten yapılan açıklamada, "Süreci, ilgili yerel makamlarla yakın işbirliği içinde, yasal çerçevede ve titizlikle takip ediyoruz. Bugüne kadar tüm faaliyetlerimiz mevzuata tam uyum içinde yürütülmüştür" ifadelerine yer verildi.

Çelebi açıklamasında ayrıca, Kanada, ABD, İngiltere, Singapur, Birleşik Arap Emirlikleri ve Batı Avrupa'dan kurumsal yatırımcıların şirketin yüzde 65'ine sahip olduğunu belirtirken kalan yüzde 35'inin Çelebioğlu ailesine ait olduğunu kaydetti.