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Güzel Enerji, OtoJet markasıyla 50 şarj ünitesi kuracak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansı alan Güzel Enerji, bu alanda OtoJet markasıyla hizmet verecek. Şirket, 6 ayda 50 OtoJet ünitesi kuracak.

DÜNYA Haber Merkezi dunya@dunya.com
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TotalEnergies ve M Oil markalarını bünyesinde bulunduran Güzel Enerji, elektrikli araçlara yönelik altyapı yatırımlarını hızlandırdı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’ndan (EPDK) elektrikli araç şarj işletmecisi lisansı alan Güzel Enerji, bu alanda OtoJet markasıyla hizmet verecek.

OtoJet üniteleri, Güzel Enerji’nin markası olan TotalEnergies İstasyonlarında yer alacak.

Ulusal bir şarj hizmet sağlayıcısına dönüşme hedefiyle yola çıkan OtoJet, 6 ayda 50 şarj ünitesi kurarak Güzel Enerji çatısı altında Türkiye’deki sürdürülebilirlik dönüşümüne katkı sunacak.