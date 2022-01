GZ Tooling Group, büyüme adımlarını EMEA’da atacak

Esra ÖZARFAT

BURSA - Sac kalıp imalatı, döküm, sıcak şekillendirme ve hydroform parça imalatı ile dünyanın önde gelen ana ve Tier 1 seviyesindeki tedarik sanayilerine üretim yapan GZ Tooling Group (YLD), globalleşme adımlarını hızlandırdı. GZ Tooling Group (YLD) EMEA Satış Yöneticisi Coşkun Unculu, “2022 yılında ana pazarlara yakınlığı ve güçlü otomotiv alt yapısı sebebiyle içinde Türkiye’nin de bulunduğu Doğu Avrupa ve Orta Doğu pazarını da satış portföyümüze ekledik. Buralarda daha etkin olarak globalleşme adımlarımızı tamamlamak istiyoruz. Pandemi ile birlikte yerelleşmenin önemi daha da arttı. Biz de müşterilerimize lokal olarak proje yönetimi, müşteri memnuniyeti, nakliye, gümrükleme ve devreye alma süreçlerine destek vererek tedarikçi olmanın ötesinde çözüm ortaklığı sunmayı, partnerleri olmayı hedefliyoruz” dedi.

GZ Tooling Group’un (YLD), 2004 yılında Çin’in Liaoyuan City kentinde kurulduğunu belirten Unculu, 227 bin metrekare kapalı alana sahip tesiste 3 ayrı şirket ve 3 fabrika ile faaliyet gösterdiklerini söyledi. GZ Tooling Group Co. Ltd. bünyesinde sac kalıp imalatı yapıldığını anlatan Coşkun Unculu, Chengding Foundry Co. Ltd. bünyesinde döküm ve Zheng Xuan Car Frame Co. Ltd. kapsamında da sıcak şekillendirme ve HydroForm parça üretimi yapıldığını anlattı. Otomotiv endüstrisinin global oyuncularına üretim yaptıklarını belirten Unculu, “1.000 çalışanımız ve yıllık 400 Milyon RMB ciromuz ile başlıca müşterilerimiz arasında Volkswagen, BMW, UzAuto, SAIC Motor, FAW Group, Great Wall, Cherry, Brillance Auto, Benteler, Gestamp, Magna ve ThyssenKrupp gibi OEM ve Major Tier1 tedarikçiler yer alıyor. Almanya, Amerika ve Meksika da satış ofislerimiz ile Almanya Herbertingen’de ayrıca mühendislik ofisimiz bulunuyor. Müşterilerimize en doğru proses ve en uygun maliyetli parça üretimi için proses tasarımında 40, kalıp tasarımımızda da 106 çalışanla hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Otomotivdeki dönüşümde etkin rol oynayacak

Otomotiv endüstrisindeki değişim ve dönüşüme işaret eden Coşkun Unculu, yeni çevre kanunları ve karbon salınımının azaltılması noktasında elektrikli araçların öneminin her geçen gün arttığına dikkat çekti. Unculu, elektrikli araçlarla birlikte mukavemet değişmeden araç ağırlığının düşürülmesinin zorunlu hale geldiğinin altını çizerek, şu bilgileri verdi: “Sonuç olarak; sıcak şekillendirme, Ultra High Grade, Tailor Blank, alüminyum alaşımlı saclar ve hydroforming şekillendirme konvansiyonel gövde sacların yerini almaktadır. GZ Tooling Group olarak tandem, transfer ve progresif kalıp imalatının yansıra yeni nesil saclar ve proseslerdeki tecrübelerimizi de müşterilerimizle paylaşarak bu geçiş sürecinde yanlarında olmak istiyoruz.”