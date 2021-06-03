HABAŞ, ikonik tersaneyi 315 milyon liraya satın aldı

Kerim ÜLKER

Türkiye, yat ve tekne üretiminde ilk önemli başarıyı 2006 yılında ürettiği ikonik Malta Şahini (Maltese Falcon) ile yakaladı. Milyar dolarlık pazarı yaratan dünyaca ünlü bu tekne İtalyan Perini Navi adlı şirketin Türkiye’de kurduğu Yıldız Gemi tarafından yapıldı. Silikon Vadisi'nin öncüsü olan ve Amazon, AOL, Google teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlarla tanınan ABD’li milyarder Thomas James Perkins'e yapılan 87 metre uzunluğundaki bu teknenin yaratan İtalyan devi uzun bir süredir finansal sıkıntılar ile boğuşuyordu. Sorunlarını çözemeyen ve iflasa sürüklenen şirket, Türkiye’de Malta Şahini başta olmak üzere birçok ultra lüks tekne ve yat yapan Yıldız Gemi’yi vitrine koydu. Önceki gün çıkılan ihaleyi Türkiye’nin öncü sanayi şirketlerinden HABAŞ satın aldı. HABAŞ, Yıldız Gemi’ye ait tersaneye 30 milyon Euro yani 315 milyon TL ödeyecek.

50'den fazla lüks yat yaptı

1987 yılında Türkiye’ye gelen Perini Navi, Tuzla’da Türkiye’nin en modern tersanelerinden birini kurdu. O tarihten bu yana Yıldız Gemi, Maltese Falcon, State of Grace gibi 50’den fazla ultra lüks tekneyi denizlerle buluşturdu. Ancak şirketin asıl sahibi Perini Navi, ekonomik krizden kurtulamadı. İlk olarak Türkiye’deki birim gözden çıkarıldı. İtalyan şirket, önümüzdeki günlerde diğer varlıklarını da satışa sunacak.