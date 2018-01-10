Hacı Ayvaz, yüzde 20 büyüme hedefliyor

10 Ocak 2018

Barış SEDEF

İstanbul - Türkiye’nin ilk kompansatör ve paslanmaz çelik hortum üreticisi olarak faaliyetlerine başlayan Hacı Ayvaz, 2018 için yeni projelerle portföyünü genişletmeyi planlıyor. 2017’de cirosal olarak yüzde 15’lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini anlatan Hacı Hacı Ayvaz Endüstriyel Mamüller İcra Kurulu Başkanı Serhan Alpagut , “Ar-Ge neticesinde portföyümüze katacağımız yeni ürünlerle yurt içi ve yurt dışında genişleyen pazarlama ağıyla 2018 yılında yüzde 20 büyümeyi hedefliyoruz. Bu büyüme ivmesini kararlılıkla sürdürerek üç yıl içerisinde Türkiye’nin en büyük 500 şirketinden biri olmak için çalışacağız” dedi. Toplamda 500 çalışanla 95 ülkeye ihracat gerçekleştirdiklerini anlatan Alpagut, mevcut büyümeye paralel olarak personel sayısında da artış gerçekleştireceklerini bildirdi. Türkiye’de 10 bölge müdürlüğü ve 78 bayi ile hizmet verdiklerini ifade eden Alpagut, Hadımköy’de merkez fabrikalarının bitişiğinde bulunan 6 bin metrekarelik depolarını üretim alanın katarak toplamda 38 bin metrekarelik kapalı alana kavuşmayı hedeflediklerini belirtti.

Kuzey ve Güney Amerika’ya bölge müdürlüğü kurulması planlanıyor

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin verilerine göre kendi alanında en çok ihracat yapan 20 firma arasında yer aldıklarına işaret eden Alpagut, Kuzey Amerika ve Güney Amerika’da bölge müdürlüğü kurulması ile ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. yeni satış organizasyonlarının her yönden kendilerine katma değer yaratacağını ifade eden Alpagut, “Amerika’ya ek olarak Malezya bölgesi için de ciddi yapılanma çalışmalarımız var” dedi.

Yurt dışı pazarında Rusya, Bulgaristan, Çin ve Polonya’da üretim tesisleri ile faaliyet gösterdiklerine dikkat çeken Alpagut, “ Rusya, Ukrayna, İtalya, Almanya, Suudi Arabistan, Dubai, Polonya, Çin ve Kazakistan’da ise bölge ofisleri ile satış organizasyonunu gerçekleştiriyoruz” diye konuştu.

Alpagut, Rusya, Bulgaristan ve Çin pazarındaki müşterilere daha hızlı yanıt verebilmek adına mevcut ülkelerde faaliyet gösteren fabrikalarla ilgili kapasite artışına gittiklerini bildirdi. Ayvaz Rusya fabrikasındaki kapasite artışını 2018’de yapacaklarını anlatan Alpaput, “2010 yılında üretime başlayan ve bugün 60 çalışanıyla 2 bin metrekare kapalı üretim alanına sahip Ayvaz Rusya fabrikamızın üretim kapasitesini 2018 yılında artırmayı hedefliyoruz. Böylece Rusya pazarında daha etkin bir konumda olacağız” dedi. Öte Sırbistan’ın başkenti Belgrad’a müşterilerin taleplerini daha hızlı karşılayabilmek adına ofis açtıklarını anlatan Alpagut, “Ayvaz bu ofisle başta Sırbistan olmak üzere Hırvatistan, Macaristan, Romanya, Kosova, Bosna-Hersek, Slovakya gibi ülkelerdeki pazarları daha da yakından takip edecek” dedi.

Cironun yüzde 3’ü Ar-Ge’ye

Merkez fabrikalarına yakın bir konumda yer alan ve 6 bin metrekarelik bir alanı da bünyelerine katarak lojistik alanındaki etkinliklerini artırmayı hedeflediklerini anlatan Alpagut, “2018’in başında faaliyete alacağımız bu bina sayesinde daha büyük hedefler için lojistik kabiliyetimizi artıracak. Böylece 12 bin metrekarelik depo ve lojistik merkezine kavuşmuş olacağız” dedi. Ayrıca, şirket olarak Türkiye’nin ilk ve tek UL listeli ve FM onaylı ‘Gazlı Yangın Söndürme Dolum İstasyonun’ kurulumu ile ilgili çalışmaların devam ettiğini anlatan Alpagut, “Bu istasyon sayesinde dünyanın önde gelen markalarıyla da iş birliği yapacak ve tüm bölgeye hizmet vereceğiz” şeklinde konuştu. Ar-Ge çalışmalarına yaptıkları yatırım tutarının milyon Euro’lar seviyesine ulaştığını anlatan Alpagut, “Ar-ge’yi çalışma hayatının bir parçası olarak görmek gerekiyor. Bizim zorlu dönemlerin ardından çıkardığımız önemli derslerden biri bu” diye konuştu.

Kurumsal web sitesi e-ticaret sitesine entegre çalışıyor

Ayvaz Online e-ticaret sitesi ile kompansatörlerden esnek metal hortumlara, kondenstoplardan yangın ürünlerine kadar birçok ürün grubunu tüketicilerle buluşturduklarını anlatan Alpagut, “Site, Türkiye’nin dört bir yanından özellikle düşük miktarlarda alım yapmak isteyen kullanıcılara hızlı, kolay, güvenli ve taksitli alışveriş imkanı sunuyor” dedi. Kullanıcı odaklı, erişilebilir ve pratik çözümlerle dijital mecrayı maksimum derecede kullanmaya çalıştıklarını anlatan Alpagut, “Ayvaz’ın kurumsal web sitesindeki ürünler ile e-ticaret sitesinin entegre olarak çalışmasını sağlıyoruz” dedi.

‘Globally Local’ sempozyumuna ev sahipliği yaptı

2016’da Antalya Rixos Downtown Hotel’de ‘Globally Local’ adında üç gün süren bir sempozyuma ev sahipliği yaptıklarını hatırlatan Alpagut, “Sektörün önde gelen 250 ismini ağırladık. Paralel oturumlar halinde gerçekleştirilen sempozyumda yangın, yalıtım, buhar ve ARI-Armaturen başlıkları altında dokuz farklı eğitim verildi. Katılımcılar tarafından muazzam bir ilgi ve beğeni görmesi nedeniyle bu organizasyonu geleneksel hale getirme kararı aldığımızı duyurmak isterim” diye konuştu.