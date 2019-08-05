Hacim Enerji, İklim Elektrik’in oluyor

05 Ağustos 2019

Kerim ÜLKER

4.6 milyar dolar kredileri nedeniyle 9 bankayla masaya oturan, geçtiğimiz aylarda da anlaşma imzalayan Bereket Enerji, rüzgar enerjisinde önemli bir şirketini satışa çıkardı. Bereket Enerji, Geyve Rüzgar Santrali’ni yöneten şirketi Hacim Enerji Yatırım’ı İklim Elektrik’e devrediyor. Anlaşma sağlanırsa, Bereket Enerji, Hacim Enerji’deki paylarının tamamını İklim Elektrik’e satmış olacak.

ENERJİSA İLE YEKA’YA BAŞVURDU

Bu yıl nisan ayında yapılan Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) modeline dayalı ikinci rüzgar enerjisi kapasite tahsis yarışması için Enercon, Enerjisa ile birlikte İklim Elektrik Yatırım şirketi tüm şehirler için başvurmuştu.

2017’de de İklim Enerji Zorlu Holding ile işbirliği kararı almıştı. İklim Enerji, Tivnikli Ailesi’ne ait Eksim Yatırım Holding’in iştiraki olarak biliniyor.

Aralarında Dicle Elektrik Dağıtım’ın da olduğu 20’den fazla şirketi olan ve 7 bin çalışanı bulunan Eksim Yatırım Holding, yenilenebilir kaynaklara dayalı 573 MW’lık kurulu güce sahip. Rüzgar, 441 MW’la ilk sırada yer alıyor.