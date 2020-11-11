Hadımköylü sanayiciler çifte alıma razı

11 Kasım 2020

Barış SEDEF

2008 yılına kadar Çatalca Belediyesi'ne bağlı bir belde belediyesi olan Hadımköy, bu tarihte Belediyeler Kanunu'nun değişmesiyle Arnavutköy Belediyesi'ne bağlandı. Mevcut dönemde Düzenleme Ortaklık Payı (DOP) yüzde 15 olan Hadımköy'de bu oran belde belediyesi statüsünden çıkılmasına bağlı olarak değişti. Arnavutköy Belediyesi'ne bağlanmasıyla bölgedeki DOP oranı ilave yüzde 18 artırılırken, bu durum başta bölgedeki sanayiciler olmak üzere birçok kurum ve kuruluşun mağduriyetler yaşamasına neden oldu.

Mevcut uygulamayla TCDD, D, Hadımköy ve Ömerli bölgesinde e bulunan sanayicilere ait 212 arsa ve e fabrikaya ortak oldu. Sorunun çözülmesi için yıllardır girişimlerde bulunduklarını anlatan Hadımköy Sanayici ve İş İnsanları Derneği (HASİAD) ) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Bozdağ, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin liderliğinde Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, , TCDD ve Emlak Müdürlüğü'yle bir araya geldiklerini ve ortak bir çözüm noktasında uzlaşmayı amaçladıklarını söyledi. .

"Sonuçta üretimi bırakma gibi bir lüksümüz yok"

Paydaşlar arasındaki son toplantıyı 26 Ekim 2020 tarihinde yaptıklarına dikkat çeken Bozdağ, "18 uygulamasıyla 550 parselden 212 parselimize TCDD, 25 parselimize Maliye ye Bakanlığı, bir kısım parselimize de şahıslar ortak oldu. Bu konu sanayideki odak noktasının üretim dışındaki farklı yönlere kaymasına neden oluyor" dedi. Son toplantıda TCDD ile pazarlıkların başladığına işaret eden Bozdağ, "Arnavutköy sınırlarında bulunan Hadımköy, Ömerli'deki sanayicilerin parsellerinin metrekare fiyatı üzerinden bin 550 liraya, 10 yıl kamu bankalarında ödemeli olmak üzere tekrar satılması konusunda teklifte bulunduk. Kamu tarafında ise 2 bin ila 2 bin 100 lira civarında bir teklif aldık. Burada orta noktayı bulma konusunda pazarlıklar sürüyor. Almış olduğumuz arsa ve fabrikaları ikinci sefer alacağız. Sonuçta üretimi bırakma gibi bir lüksümüz yok. Sanayici bu bağlamda sıtmaya razı" dedi.

Uzlaşı sağlanırsa taraflar davalarından vazgeçebilir

Diğer taraftan Hadımköy ve Ömerli bölgelerinde sanayi yapılaşmasının 1989 yılında başladığını anımsatan Hüseyin Bozdağ, "Yapılan görüşmelerin çıktıları ayrıca Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'na rapor edilecek. Bakanlık başta olmak üzere ilgili paydaşlarla bir uzlaşı sağlanırsa özel bir protokolle ihaleye çıkılacak. Biz de sanayiciler olarak davalarımızdan, 'arazinin üzerinde tapu mülkiyet sahibinin birinci dereceden hakkı olmak kaydıyla bu rakamlara anlaşılmıştır' şerhinin düşülmesiyle vazgeçeceğiz" diye konuştu. TCDD ile sanayiciler arasında sağlanacak uzlaşının diğer parseller üzerinde de olum olumlu etkisi olacağına dikkat çeken Bozdağ, "18 uygulamaları kapsamında aslan payı TCDD'ye ait. Burada çıkacak uzlaşı u diğer parsellerde ortaklıkları b bulunan; Maliye Bakanlığı, Belediye diyeler ve şahıslarla yaşanan sorunların çözülmesinde ç etkili olacak" dedi. Söz konusu pazarlık sahasının 1 milyon metrekarelik bir alanı kapsadığını anlatan an Bozdağ, "Sanayicinin arazisin yaklaşık yüzde 20'lik kısmına devlet ortak olmuş durumda. Özellikle TC TCDD'nin ortak olduğu bir arazide herhangi bir banka sanayiciye finansman desteği sağlamaz. Öte yandan bölgedeki sınırlar değişmeden önce ruhsatını alan firmaların, sonrasında yaşa yaşadıkları bu mağduriyetler bazı sorunları da gündeme getirdi. Sonuç itibarı ile bu sorunun çözülmesi adına sana sanayiciler elini taşın altına koymaya hazır" değerlendirilmesinde bulundu.

Sanayi parsel alanı 14 milyon 600 bin metrekareye çıktı

Bölgede sanayi parsel sahalarının genişlediğine dikkat çeken Hüseyin Bozdağ şunları söyledi: "Diğer yandan askeri alanın da boşaltılmasıyla Hadımköy'de 1 milyon 780 bin metrekarelik alan sanayi bölgesi oldu. Bu bölge Hadımköy'ün kuzeyinde bulunan Yeşilbayır bölgesinden başlayarak Yassıören’e kadar giden sahayı kapsıyor. Yeni açılan sanayi bölgesinde kamunun belirlediği metrekare başı bedel bin 762 lira.



Bölgedeki parseller yatırımcılara bu tutar üzerinden taksitlendirmeyle satıldı. Benzer tarifelendirmeyi 18 uygulamaları kapsamındaki sanayi parselleri için de bekliyoruz."