Häfele, ‘Häfele Concept’ iş modeliyle büyümesini sürdürecek

Häfele, geliştirdiği ‘Häfele Concept’ iş modeliyle istikrarlı büyümesini sürdürüyor. Markalı konut projelerinin neredeyse tamamında yer alan şirket, bu yıl içinde konut projelerine ilave ihracatçı mobilya üreticilerinin Avrupa ve Amerika’ya ihracatıyla da dolaylı olarak ek büyüme hedefliyor.

Türkiye’de mobilya sektörünün bu yıl ihracatta rekor kıracağını belirten Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun, değişen uluslararası konjonktür ile Türkiye’nin tedarikçi ülke olarak öne çıkacağını öngördüklerini söyledi.

Häfele’nin 99 yıllık bir geçmişe sahip olduğunu belirten Uytun, “Bir yanda mobilya ve kapı üreticileri, bir yanda tasarımcılar ve mimarlar, diğer yanda ise yatırımcılar ve bayilerimizle beraber sektörün hizmetindeyiz. Günümüzde konutlarda kalite artık kullanılan donanım ve aksesuarın bütçeye, renk ve forma, işlevselliğe göre seçilmesi ile algılanıyor. Burada konut pazarı için geliştirdiğimiz Häfele Concept iş fikrimiz devreye giriyor. Häfele Concept logomuza sahip konutlarda markamız şemsiyesi altında yaşam alanlarında benzersiz ürünlerimizi bir araya getirerek kullanıcı deneyimini geliştiriyoruz.” dedi.

116 proje için tanıtım faaliyeti yürütüyor

Şuanda 82 projede yer aldıkların, 116 projede ise tanıtım faaliyetlerinin sürdüğünü bildiren Uytun, şunları kaydetti: “Konut satışını artıran ve markaya güç katan Häfele Concept farklı konut fiyatlarına göre özel olarak çalışılıyor. Konutun satış fiyatına, metrekaresine göre, içindeki renklere ve stile uygun özel olarak çalışılan Häfele Concept konutlarda tercih edilme farkını yaratıyor. Türkiye’deki büyük markalar, konut projelerinin neredeyse tamamı için bu fikri satın aldı. Konutlarda kullanıcı deneyimini değiştiren çözümlerimiz ile konutlara yeni bir standart getiriyoruz. Bu durum elbette satış rakamlarımıza da yansıdı, geçtiğimiz yılı rekor büyüme ile kapattık. Bu büyüme trendinin önümüzdeki beş yıl içinde, her yıl çok hızlı artarak devam etmesini öngörüyoruz.”

Hırdavat Fuarı’nda 6 yeni konseptle yer aldı

Yapı Fuarı ile eş zamanlı olarak 23-26 Mart tarihlerinde düzenlenen Avrasya Hırdavat Fuarı’nda 6 yeni koleksiyonunun lansmanını yaptıklarını söyleyen Uytun, “Fuarda, mutfak ve banyo gamına eklenen ürün ve konseptlerimizin yanı sıra globalde uzun zamandır var olan ancak Türkiye’ye yeni getirdiğimiz ankastre ürünlerimizi de ilk kez sergilemenin heyecanını yaşadık. Öte yandan büyük bir emek sonrası pandeminin getirdiği yeni standartlar ve trendlere uygun olarak yenilediğimiz 5 bin 410 yeni ürünümüz ile bastığımız 2 bin sayfalık Häfele Genel Kataloğumuzun 2022 baskısını da ilk kez fuarda iş ortaklarımızla buluşturduk.” şeklinde konuştu.

Yenileme ve tadilat işleri yaklaşık 4 kat arttı

Pandemiyle birlikte yenileme ve tadilat işlerin yaklaşık 4 kat arttığına dikkat çeken Uytun, insanların yaşadığı evlerde daha önce farkına varmadığı eskimiş ve işlevsiz olan birçok şeyi yenilemeye gittiğini, bunun da sektör genelinde ciddi bir büyüme sağladığını söyledi.

Türkiye hırdavat sektörünün bu yıl ihracat rekoru kırmaya hazırlandığını belirten Uytun, “Alınan siparişler Türkiye’nin dünyada yeni üretim merkezi olmaya başladığını ortaya koyuyor. Bu nedenle bu yıla girerken dernek olarak 12 milyar dolar seviyesinde gerçekleşeceğini tahmin ettiğimiz sektör ihracatının şimdi 15 milyar dolara ulaşacağını öngörüyoruz.” diye konuştu.