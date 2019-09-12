Häfele konut ve iş yerlerinde 4.0 dönemini başlattı

12 Eylül 2019

Mobil teknolojileri yaşam alanlarına sokup, mobilya ve kapıları akıllandıran Häfele, her yıl Ar-Ge’ye yaptığı 2 milyon euro yatırım ve satın almalarıyla mevcut yeniliklerinin çok daha ötesini hedefliyor.

Hırdavat dükkanından, teknoloji ve tasarım merkezine

Temelleri 1923 yılında bir hırdavat dükkanı olarak atılan Häfele, mutfak, banyo, giyinme alanı gibi yaşam alanlarında, çalışma alanlarında ve kapılarda bulunan elektrikli donanımlarda, aydınlatma ve ses sistemlerinde adeta 4.0 dönemini başlattı.

Bu konuda açıklama yapan Häfele Türkiye ve Bölge Ülkeler İcra Kurulu Başkanı Hilmi Uytun ise, tasarım ve teknolojiyi evlere sokarak, tüketiciler için daha konforlu ve mutlu yaşam alanları yaratmayı hedeflediklerini söylüyor. “Son tüketicilerin artık ev ve ofisleri başta olmak üzere yaşam alanlarından beklentileri değişti. Modern şehircilik konseptine bu açıdan da yaklaşmak şart” diyen Uytun sözlerini şu şekilde sürdürüyor: “Häfele olarak amacımız, tasarımın gücü ve akıllı donanım teknolojilerinden faydalanarak yaşam ve çalışma alanlarına mutluluk getirmek. Tasarım ve teknoloji birlikteliği, bir yandan evlerin her alanına girerken, diğer yandan da daha verimli kullanılan alanlar yaratıyor. Bu çözümlerle 40 metrekarelik bir evde, 80 metrekarelik konfor yaşamak mümkün. Mobilya ve kapılarda geleceğin akıllı teknolojileriyle bundan çok daha ötesini de yapmaya kararlıyız.”

İlk teknoloji yatırımı Almanya’da

Häfele’nin teknolojik inovasyon konusunda yaptığı ilk yatırımın adresi Almanya olmuş. Almanya’da bulunan “Dialock” elektronik kapı ve mobilya donanımları üreten fabrikasını kurmasıyla yola çıkan şirket bugün, konutların yanı sıra önde gelen eğitim, kamu, ofis ve otellerin de iş ortağı olmayı sürdürüyor. Projelere özel sunduğu elektronik kilitleme çözümleri başta olmak üzere tüm inovatif uygulamalarıyla, Chanel, Hermes, Swatch, Rolex ve Bulgari gibi markalar bünyesindeki mağazalarla birçok global otel zincirinin de tercihi Häfele oluyor.

Häfele’nin bir diğer odak alanı üniversiteler. Fakülte binalarıyla öğrenci rezidanslarında güvenliğin sağlanması için geliştirilen elektronik kilitleme sistemi sayesinde, gün içerisinde odalara ya da ofislere giriş çıkışların kaydı tutuluyor; hangi saatte kimin giriş yapabileceği yetkilendirmesi yapılabiliyor. Koç ve Bilkent gibi önemli üniversitelerin yanı sıra Nef 12 Novu öğrenci rezidansı, bu uygulamalarla öğrencilerin güvenliğini maksimum seviyeye çıkarıyor.

Yeni satın almalarla büyüyor

Aydınlatma ve ses sistemlerinin geleceğin mobilyalarının olmazsa olmaz bir parçası olarak gördüklerini belirten Uytun, bu konuda şirket bünyesinde önemli bir satın alma yapıldığını da vurguluyor. Stuttgart’ta faaliyet gösteren mimari aydınlatma firması Nimbus’u üretim tesisiyle birlikte satın alan Häfele’nin böylece fabrika sayısını 7’ye çıkarttığını ekleyen Uytun, “Yakın gelecekte tüketicilerin ve iş ortaklarımızın mobilyadaki ışıktan sofistike tasarımlı oda aydınlatmasına kadar tüm ihtiyaçlarına bütüncül çözümler sunabileceğiz” diye konuşuyor.