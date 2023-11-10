Hafız Mustafa 1864 Londra’da şube açıyor

Fatma KAYTEZ

Temeli 1864 yılında İstanbul Bahçekapı’da atılan Hafız Mustafa, sadece geleneksel Türk lokumları ve tatlılarıyla sınırlı kalmayarak, günümüzde baklava, kadayıf, lokum, pasta ve sütlü tatlılar gibi birçok farklı tatlı çeşidini de bünyesinde barındıran bir marka haline geldi.

Bugün yılda yaklaşık bin 500 ton tatlı üreten marka, yurtiçinde olduğu kadar yurtdışında da güçlü. Markanın CEO’su Ümit Uzunal, marka olarak hem yurt içi hem de uluslararası düzeyde büyümeye devam ettiklerini vurguladı. Uzunal, “Yurt içinde 14 mağazamızla İstanbul, Bodrum ve Antalya'da hizmet veriyoruz. Uluslararası arenada ise Dubai'deki mağazalarımızla Orta Doğu pazarında varlığımızı sürdürüyoruz” dedi.

Yakın bir zamanda Londra’da da yeni bir şube açacaklarını duyuran Uzunal, 2025 yılına kadar dünya çapında toplam 45 yeni mağaza açmayı planladıklarını bildirdi. İstanbul'da 40 bin metrekarelik büyük bir üretim tesisi inşa etmeyi hedeflediklerini de açıklayan Uzunal, “Üretim kalitemizi koruma ve artırma amacıyla yeni üretim tesislerine yatırım yapmayı hedefliyoruz.

İstanbul'da inşa edeceğimiz yeni üretim tesisimiz, bu hedefe ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak” dedi. Hafız Mustafa 1864 CEO’su Ümit Uzunal ile markanın dünden bugüne olan yolculuğunu, yatırımlarını ve hedeflerini konuştuk.

Markanın temeli ne zaman atıldı? Hafız Mustafa’nın markalaşmasını kısaca kilometre taşlarıyla anlatır mısınız?

Hafız Mustafa'nın köklü ve etkileyici markalaşma yolculuğu, 1864'te İstanbul Bahçekapı’da Hacı İsmail Bey tarafından kurulmasıyla başladı. Markamızın temellerinin attığı dönemde, Kraliçe Victoria Birleşik Krallık'ın tahtında oturuyor, Abraham Lincoln Amerika Birleşik Devletleri'ni yönetiyor ve Sultan Abdülaziz Han ise Osmanlı İmparatorluğu'nun hükümdarıydı. Bu bağlamda, Hafız Mustafa'nın başlangıcı, tarihi ve kültürel öneme sahip bir dönemde gerçekleşti.

Markamızın gelişim sürecine odaklandığımızda, ilk olarak geleneksel Türk lokumları ve tatlıları ile tanınmaya başladığını görüyoruz. Ancak, markamızın uluslararası arenada büyümesi ve tanınırlığını artırması için önemli kilometre taşları da mevcut. Özellikle 1920'ler ve 1930'lerde elde edilen 11 altın madalya, Hafız Mustafa’nın Avrupa'da büyük bir başarı elde ettiğini gösteriyor. Bu ödüller, Hafız Mustafa'nın lezzetlerinin kalitesini ve özgünlüğünü uluslararası düzeyde onaylanması anlamına geliyor.

Günümüzde Hafız Mustafa, sadece geleneksel Türk lokumları ve tatlılarıyla sınırlı kalmayarak, baklava, kadayıf, lokum, pasta ve sütlü tatlılar gibi birçok farklı tatlı çeşidini bünyesinde barındıran bir marka haline geldi. Hafız Mustafa, kaliteden ödün vermeden lezzetlerini sürekli olarak geliştirerek ve çeşitlendirerek markasını güçlendirmiştir. Bu değişim, markamızın geçmişten bugüne nasıl evrildiğini gösteriyor ve gelecekteki büyümesine olan potansiyeli de yansıtıyor.

Üretiminizi nerede ve kaç kişiyi istihdam ediyorsunuz?

Üretim tesislerimiz, dünya genelinde yüksek hijyen ve geleneksel tatlı üretim standartlarını titizlikle koruyarak faaliyet gösteriyor. Şu an için İstanbul'da, Dubai'de iki tesisimiz bulunuyor, yakın zamanda Londra'da da bir tesis açmayı hedefliyoruz.

Lokasyon çeşitliliği, farklı coğrafi bölgelere hizmet vermemize ve lezzetlerimizi daha geniş bir kitleye ulaştırmamıza olanak tanıyor. Bu tesislerimizde, yılda yaklaşık bin 500 ton tatlı üretiyoruz. Bu oran, hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda büyük bir talebi karşılamamıza yardımcı oluyor. Üretim tesislerimizde çalışanlar arasında 650 kişilik özel ve deneyimli bir iş gücü bulunmakta.

Yılsonunda ciroda yüzde 72 büyüme hedefliyor

2023'ü yüzde kaç büyümeyle kapatmayı hedefliyorsunuz?

Bu yılın sonunda ciroda yüzde 72'lik bir büyüme oranı yakalamayı hedefliyoruz. Bu hedef, şirketimizin sürekli olarak müşteri tabanını genişletmek ve mevcut müşterilerimize daha fazla değer sunmak için yaptığımız çalışmaların bir yansımasıdır.

Bu büyüme hedefine ulaşmak için farklı stratejiler ve çabalar geliştiriyoruz. Ürün yelpazemizi çeşitlendirme, yeni pazarlara açılma ve dijital pazarlama faaliyetlerini artırma gibi bir dizi önemli adım atmayı planlıyoruz. Aynı zamanda, müşteri memnuniyetini artırmak ve sadakati teşvik etmek için müşteri ilişkilerimizi güçlendirmeye odaklanacağız.

Yurtiçi/yurtdışı kaç mağazanız var, nerelerde?

Hem yurt içi hem de uluslararası düzeyde büyümeye devam ediyoruz. Yurt içinde 14 mağazamızla İstanbul, Bodrum ve Antalya'da hizmet veriyoruz. Her bir mağaza, Hafız Mustafa'nın lezzetlerini en yüksek kalite standartlarında sunma taahhüdümüzün bir parçasıdır. Uluslararası arenada ise Dubai'deki mağazalarımız ile Orta Doğu pazarında varlığımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, yakın zamanda Londra'da yeni bir şube açmayı planlıyoruz. Bu, uluslararası genişlememizin bir başka önemli adımı olacak.

Dünyada 2025’e kadar 45 yeni mağaza açmayı planlıyor

Orta vadede yurtiçinde ve yurtdışında kaç mağazaya ulaşma hedefiniz var?

Uluslararası alandaki büyüme hedeflerimize odaklandığımızda, 2025'e kadar dünya çapında toplam 45 yeni mağaza açmayı planlıyoruz. Dubai'deki mevcut mağazalarımıza ek olarak, yakın zamanda açmayı planladığımız Londra şubesi de bu büyüme stratejimizin önemli bir parçası.

Yurt içindeki büyüme stratejilerimize odaklandığımızda, İstanbul'da 40 bin metrekarelik büyük bir üretim tesisi inşa etmeyi hedefliyoruz. 2024'e kadar ise Türkiye genelinde 4 yeni mağaza açmayı hedefliyoruz. Ayrıca, 2024-2026 yılları arasında ise Türkiye genelinde toplamda 30 yeni mağaza daha açmak planlarımız arasında yer alıyor. Bu süreçte müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesi her zaman önceliğimiz olacak.

Biraz da ürün yelpazenizden bahseder misiniz? Kaç kategoride kaç çeşit ürününüz var?

Ürünlerimiz, geleneksel Türk tatlılarından modern pastalara kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Müşterilerimize en taze ve lezzetli tatları sunma konusundaki taahhüdümüz, ürünlerimizin her ayrıntısına yansımaktadır. Ürün kategorilerimiz arasında en bilinenleri baklava ve kadayıf gibi geleneksel Türk tatlılarıdır.

Bu tatlılar, özel hazırlık ve el işçiliği gerektiren geleneklere dayanıyor. Tatlı şeflerimiz, bu lezzetleri her gün aynı özenle hazırlıyor. Ayrıca, pastalar ve sütlü tatlılar gibi modern tatlılar da ürün yelpazemizin önemli bir parçasını oluşturuyor. Müşterilerimize çeşitli pasta çeşitleri, özel tatlılar ve dondurmalar sunuyoruz. Her biri özenle seçilmiş malzemelerle hazırlanan bu ürünler, tatlı severlerin beğenisini kazanıyor.

Her gün 80 bin misafiri ağırlıyor

Favori ürününüz nedir? En çok hangi ürününüz tercih ediliyor?

Favori ürünümüzü seçmek zor, çünkü her biri benzersiz bir lezzete sahip. Ancak geleneksel Türk baklavalarımız ve Türk lokumlarımız, müşterilerimizin en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Bu tatlılar, Hafız Mustafa'nın uzmanlığının ve geleneksel tatlıların lezzetini koruma taahhüdünün bir göstergesidir. Her gün yaklaşık 80 bin misafirimize hizmet veriyoruz. Bu, müşterilerimizin tatlılarımıza olan talebinin ve memnuniyetinin bir göstergesi niteliğinde.

Önümüzdeki günlerde inovatif diye nitelendireceğimiz ürünleriniz olacak mı?

İnovasyon ve yenilikçilik, markamızın temel değerleri arasında yer alıyor. Müşterilerimize sürekli olarak yeni ve heyecan verici tatlar sunma konusundaki özverimizi sürdürmeye devam ediyoruz. Yakın gelecekte, inovatif olarak nitelendirebileceğimiz bir dizi yeni ürünü piyasaya sürmeyi planlıyoruz.

Yenilikçi ürünlerimiz, geleneksel tatlıların özgün lezzetini korurken modern tatlarla harmanlanmış özel tarifler içerecek. Müşterilerimize benzersiz tat deneyimleri sunmak için klasik tatların dışında farklı tatlar ve malzemeleri bir araya getiriyoruz. Buna örnek olarak, mesir macunlu kahvemiz ve ala sos gibi özel içeceklerimizi gösterebiliriz.

2023 ihracat hacmi 600 ton

Yurtdışı satışlarınız hakkında da bilgi verir misiniz?

Uluslararası satışlarımız, Hafız Mustafa'nın büyüme stratejisinin hayati bir parçasını oluşturuyor. Müşterilere dünya genelinde Türk tatlılarını sunmak amacıyla İstanbul ve Dubai'deki şubelerimiz aracılığıyla birçok ülkeye ihracat yapıyoruz. Şu anda İstanbul ve Dubai'den dünyanın farklı bölgelerine ürün gönderiyoruz. 2023'te bu başarıyı daha da ileri taşıyarak ihracat hacmimizi 600 tona ulaştırdık. Yeni pazarlara girmek adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 2024 yılında ise ihracat hacmimizi daha da artırmayı hedefliyoruz.

Bu yılki yatırım ve hedeflerinizden de söz eder misiniz?

Öncelikli hedeflerimizden biri, yurt içinde ve yurtdışında yeni mağazalar açmaktır. Bu kapsamda Londra'da yeni bir şube açılışı dâhil olmak üzere toplamda 4 yeni mağaza açmayı planlıyoruz.

Bu, müşterilerimize daha geniş bir coğrafi alanda hizmet sunma fırsatı sağlayacak ve markamızın daha fazla kişiye ulaşmasını destekleyecektir. Üretim kalitemizi koruma ve artırma amacıyla yeni üretim tesislerine yatırım yapmayı hedefliyoruz.

İstanbul'da inşa edeceğimiz yeni üretim tesisimiz, bu hedefe ulaşmamıza büyük katkı sağlayacak. Bunun dışında ürün yelpazemizi sürekli olarak geliştirmeye devam ediyoruz. Yeni ve yenilikçi tatlar sunarak müşterilere daha fazla seçenek sunma hedefimizi sürdürüyoruz. Yeni ürünlerimizin tanıtımı, markamızın rekabetçi olmasını sağlayacak ve müşterilerimize daha fazla çeşitlilik sunacak.

“İş ve özel yaşamdaki denge, sağlık ve mutluluk için önemli”

İş ve özel yaşam arasındaki dengeyi koruma konusuna önem verdiğine işaret eden Ümit Uzunal, iş hayatının getirdiği yoğunluk ve sorumluluk arasında zamanını etkili bir şekilde yönetmeye çalıştığını söyledi.

Uzunal, “Bu, hem işimizde başarılı olmayı hem de özel yaşamımı dengeli bir şekilde sürdürmemi sağlıyor. Yeniden enerji toplamak, ailemle kaliteli zaman geçirmek ve kişisel ilgi alanlarımı takip etmek, günlük aktivitelerim arasında önemli bir yer tutar.

İş ve özel yaşam arasında dengeyi kurmak, sağlığımızı ve mutluluğumuzu sürdürmek için hayati bir öneme sahiptir” dedi. Hobilerini sorduğumuz Ümit Uzunal, hobileriyle ilgili şunları anlattı: “Kitaplar, farklı dünyalara açılan pencerelerdir ve her fırsatta yeni bir kitap keşfetmeyi ve farklı konularda bilgi edinmeyi seviyorum. Bu, hem kişisel gelişimime katkıda bulunur hem de rahatlamama yardımcı olur. Ayrıca, tenis oynamak benim için harika bir stresten arınma yöntemidir.

Tenis oynamak, enerji toplamamı sağlar ve zihinsel olarak tazelenmeme yardımcı olur. Seyahat etmeyi de çok seviyorum. Farklı kültürleri keşfetmek, yeni yerler görmek ve farklı lezzetleri tatmak beni her zaman heyecanlandırır. Doğa yürüyüşleri, seyahatlerim sırasında doğanın tadını çıkarmamı sağlar. Mutfak deneyimleri de hobilerim arasında yer alır.

Yemek pişirmeyi ve yeni tarifler denemeyi seviyorum. Farklı mutfakların tatlarını keşfetmek, yaratıcı olmamı sağlar.” Hayalinden de bahseden Ümit Uzunal, hayalinin Hafız Mustafa’yı dünya çapında tanınan bir marka haline getirmek olduğunu söyledi.

Yerel çiftçileri destekliyor

Marka olarak sürdürülebilirlik çalışmalarına değinen Ümit Uzunal, şunları söyledi: “Çevre hassasiyeti ve sürdürülebilirlik, son dönemde giderek daha fazla önem kazandı. Bu nedenle iş yapış şeklimizi dönüştürmek adına birçok çalışma gerçekleştiriyoruz. Üretim süreçlerimizde sürdürülebilirliğe büyük önem veriyoruz.

Hammaddelerimizin birçoğunu yerel tedarikçilerden sağlıyoruz. Bu da yerel çiftçilere destek sağlamamıza, taşıma maliyetlerini ve karbon ayak izimizi azaltmamıza yardımcı oluyor. Ambalajları çevre dostu malzemelerle tasarlamaya çalışıyoruz. Çevresel ayak izimizi azaltmanın yollarını sürekli araştırıyoruz. Bu çerçevede enerji tasarrufu, su kullanımı ve atık yönetimi gibi alanlarda sürekli iyileştirmeler yapmaya çalışıyoruz.”