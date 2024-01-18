Hager Grup, elektrik kablolamada uzman İtalyan Pmflex’i satın aldı

Hızla büyüyen enerji piyasası ve geleceğin enerjisi elektrik alanı için etkin sistemler geliştiren Hager Grup; enerji yönetimi, elektrik tesisatı ve bina otomasyonu alanlarındaki uzmanlığını genişletme vizyonu ile Avrupa'nın önde gelen elektrik tesisatı boru üreticisi Pmflex’i bünyesine kattı.

“Altyapı sistemlerinde daha kapsamlı çözümler sunacağız”

Satın almaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Hager Grup Türkiye Genel Müdürü İlker İşgör, "Hager Grup olarak, akıllı evler, bina otomasyonu, güvenlik ve kablo sistemleri ile enerji yönetim ve dağıtım sistemlerinde liderliğimizi sürdürerek önemli başarılar elde ediyoruz. Sektördeki liderliğimizi daha da ileri taşıma hedefi çerçevesinde, Avrupa'nın önde gelen elektrik tesisatı boru üreticisi Pmflex’i bünyemize katarak bu alandaki etkinliğimizi daha da güçlendirdik. Bu satın alma ile birlikte Pmflex'in çözüm gücünü de bünyemize katarak entegre bir marka haline geldik. Böylece, konut ve ticari yapıların enerji alt yapısının tarafında tek marka olarak kapsamlı çözümler sunmayı amaçlıyoruz. Bu stratejik yatırım ile kablo kanalları sistemini daha da geliştirecek ve müşterilerimize tüm altyapı sistemlerinde kapsamlı çözümler sunma kapasitemizi artıracağız.” diye konuştu.