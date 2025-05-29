Hailey Bieber kozmetik markasını 1 milyar dolara satıyor: Yeni sahibi belli oldu!

Model Hailey Bieber makyaj ve cilt bakım markası Rhode'u, yaklaşık 1 milyar dolar karşılığında Elf Beauty'e satıyor.

Elf Beauty tarafından çarşamba günü yapılan açıklamada, Rhode hissedarlarına nakit ve hisse senedi kombinasyonu olarak 800 milyon dolar ve performansa bağlı olarak ek 200 milyon dolarlık daha ödeme yapılacağı kaydedildi.

Elf Beauty, anlaşmayı duyururken işletmeyi "hızlı bir büyümeye hazır olduğuna inandığımız güzel bir marka" olarak nitelendirdi.

Hailey Bieber ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; "Şirketler; çarşamba günü ortak bir açıklamayla, güzellik markamı 1 milyar dolara satın alınması konusunda anlaşmaya vardıklarını duyurdu" ifadelerini kullandı.

Anlaşmanın bu yılın sonlarına doğru tamamlanması bekleniyor. Bu satın alma, Elf Beauty'nin bugüne kadarki en büyük satın alması olacak.

Hailey Biber markadaki görevine devam edecek

Şarkıcı Justin Bieber ile evli olan 28 yaşındaki model, 2022 yılında markayı kurmuştu.

Hailey Bieber'ın popülaritesi sayesinde hızla büyüyen marka, mart ayına kadarki son 12 ayda 200 milyon doların üzerinde net satış gerçekleştirdi.

Marka, cep allık ve "peptit dudak bakım ürünleri" ile ilgili viral TikTok paylaşımlarıyla sosyal medyada oldukça popüler hale geldi.

Hailey Bieber, anlaşma sonrası da markanın kurucusu olarak görev yapmaya devam edecek ve ayrıca stratejik danışman rolü üstlenecek. Diğer kurucu ortaklar ve mevcut yöneticiler de satıştan sonra işletmeye liderlik etmeye devam edecek.