Hakan Yalnız, Petlas'ın yeni Genel Müdürü oldu

Abdulkadir Özcan AŞ (AKO Grup) bünyesinde bugüne kadar 600 milyon dolar yatırım yapılan Türk lastik markası Petlas'ın yeni Genel Müdürü Hakan Yalnız oldu.

AKO Grup'tan yapılan açıklamaya göre, Petlas Genel Müdürü olarak göreve başlayan Hakan Yalnız, daha önce Milano merkezli uluslararası endüstriyel lastik üreticisi Prometeon Tyre Group bünyesinde Üretimden Sorumlu Üst Yönetici olarak görev yaptı.

Şirketin 4 tepe yöneticisinden biri olarak dünya genelindeki üretim sorumluluğunu üstlenen Ylanız, 2019 yılında atandığı bu görev öncesi yine aynı şirket bünyesinde EMEA Bölgesi Endüstri Direktörü olarak görev yaptı.