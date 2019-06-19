Hakerman, ihracat yelpazesini genişletiyor

19 Haziran 2019

Tıbbi cihaz üretimi alanında faaliyet gösteren Hakerman, ihraç ettiği ürünlere yenisini eklemeye devam ediyor.

Şirket, tıbbi atık ve su kirliliği yönetmeliklerine göre, hem iç hem dış pazar için ürettiği Aqua Premium sıvı atık dekontaminasyon cihazının Filipinlere ihracatını gerçekleştirdi.

Aqua Premium cihazının hastane, klinik, laboratuvarlar, ilaç üretimi yapan firmalar ve veterinerlik malzemeleri üreten firmalar tarafından ilgi gördüğünü belirten Hakerman A.Ş. Dış Ticaret Müdürü Tolga Ural “Ürünümüzü ihraç edebilme imkanına sahip olduğumuz için mutlu ve gururluyuz. Bu başarı bizim için bir başlangıç. Ülkemizi bütün dünya ülkelerinde ürünlerimizle temsil etmeyi amaçlıyoruz” dedi.

Yerli ve milli teknolojilerin önemine vurgu yapan Ural, “Ülkemizin dışa bağımlı olduğu pazarlarda yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesi ve bu teknolojilerin ülkemiz pazarındaki ihtiyaca karşılık vermesinin ötesinde, diğer ülkelere pazarlanabilme yetisini kazanması, Türkiye Cumhuriyeti ekonomisinin gelişmesi açısından elzemdir. Hakerman olarak bu hususta çaba sarf etmeyi milletimize borç biliyoruz” diye konuştu.