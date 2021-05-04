Hakkasan, Katarlı Alfardan ve Astaş ile Türkiye'ye geri döndü

Kerim ÜLKER



Dünyanın sayılı Çin füzyon restoranları arasında gösterilen Michelin yıldızlı ünlü Uzakdoğu markası Hakkasan, uzun bir ayrılığın ardından tekrar Türkiye’ye dönüyor. Türkiye’ye 2008’de gelen ve 2 yılın ardından 2010’da Türkiye’den çıkan dünyaca ünlü lüks restoran Hakkasan bu kez Katar-Türk ortaklığıyla dönüyor. Hakkasan’ın internet sitesinde şirketin Türkiye’ye dönüş için iki lokasyon belirlediği görülüyor. Bu lokasyonlardan biri Bodrum, diğeri de İstanbul. Önümüzdeki günlerde açılacak her iki restorasyonu ise Türkiye’ye getiren ise Katarlı Alfardan Holding ve Astaş Holding. Yapılan anlaşma ile birlikte Hakkasan ilk olarak yaz ayında Mandarin Oriental Bodrum'da açılacak. Ardından da yılın sonuna doğru İstanbul’daki Mandarin Oriental Bosphorus’taki şube eklenecek.

Şube sayısı 12'ye çıkıyor

Böylece Hakkasan’ın dünya genelindeki 10 olan şube sayısı, 12’ye çıkacak. Hakkasan Group İş Geliştirma Başkanı Angela Lester, “Alfardan Group ile ortaklığımızı genişletip Astaş Holding ile yeni bir ilişki kurarak, yalnızca Hakkasan'da bulunabilecek en iyi modern Kanton menülerini ve lüks bir deneyimi Türkiye'ye getirmekten heyecan duyuyoruz” dedi. Alfardan Group Başkanı ve CEO'su Omar Hussain Alfardan ise "Alfardan Group, Astas Holding ve Hakkasan Group arasındaki ortaklık, özel lüks hizmetler yaratmadaki birleşik uzmanlığımızı bir araya getiren uluslararası deneyim ve bağlantılara dayanıyor” dedi.









