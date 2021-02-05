Haksever Group'un kurucularından Cemalettin Haksever, turizm işine girdi

Dmaxtour ile turizm sektöründe lider olmak için yola çıktıklarını belirten Haksever Group Yönetim Kurulu Başkanı Cemalettin Haksever, yeni iştirakiyle ilgili şunları söyledi: “Sanayici olarak çalışmanın size kazandırdığı en önemli yetkinlik ilerlemenin değerini bilmek. Böylece sadece tek bir konuda uzman olmanız size yetmiyor. Küçük bir kuruluş olarak başladığım yolda daha sonra sağlık alanındaki yatırımlarımızla büyürken zor zamanlar yaşadığımız şu günlerde daha fazlasını yapmak istedik. İş dünyasında durup izlemek diye bir durum yoktur. Böyle dönemlerde yatırım yapmanın da kalkınma adına sanayicinin görevi olduğunu düşünüyorum. Elinizi taşın altına koymanız gerekir. Biz de turizm sektörünün içinde bulunduğu durum ve geleceği üzerinde yaptığımız detaylı bir fizibilite çalışmasının ardından deneyimli bir ekiple bir araya gelerek Dmaxtour’u kurduk. Çünkü biliyoruz ki Türkiye turizminin alacağı çok yol var. Bir sanayici olarak hizmet sektöründe de lider olmak için çıktığımız bu yolda ülke ekonomisine ve istihdama yapacağımız katkıdan dolayı da heyecanlıyız.” dedi.