Haliç Tersane'sinde 1 yılda 45 gemi bakımdan geçti

22 Ekim 2020

Konuyla ilgili yapılan açıklamaya göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Hatları Haliç Tersanesi’nde son bir yılda, toplam 45 gemi, havuz, güverte ve makine işleri için içeri alındı.

Tersanede öncelikle 24’ü vapur olmak üzere İBB ve bağlı iştiraklerinin toplam 10, BOTAŞ’ın 4, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün 3, özel işletmelerin 2, Adalet Bakanlığı ile GESTAŞ’ın da birer gemisi bakım ve onarımdan geçti. 3 havuzu da sürekli dolu olan tersanede, yıl bitmeden ihalesi alınan 4 gemi daha bakıma girecek.

Çanakkale ve İzmir’den geldiler

Açıklamada verilen bilgiye göre tersanede, BOTAŞ'ın Kırıkkale, Marmara Ereğlisi, Namık Kemal Aydın, Yapracık; Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü’nün Nazım Tur, Kurtarma 3 ve Kurtarma 4 römorkörleri; Adalet Bakanlığı’nın Tuzla; TURYAP’ın Anadolu Feneri ve Dentur Avrasya’nın Turgut Yüksel gemisi bakımdan geçirildi. Tersaneye son olarak, Çanakkale’den GESTAŞ’ın Lapseki arabalı vapuru büyük bakım için girdi. GESTAŞ’ın 3 ve İzmir’den İzdeniz’in 1 gemisi ise yıl bitmeden tersanede bakıma alınacak.

“Üretim kapasitesi ve verimlilik artacak”

Açıklamada görüşlerine yer verilen İBB Şehir Hatları Genel Müdürü Sinem Dedetaş, Haliç Tersanesi ile ilgili ana hedeflerinin üretim kapasitesi ve yönetim verimliliğini artırmak olduğunu söyledi.

Tersanenin itibarını yeniden kazandırmak için çalıştıklarını kaydeden Dedetaş, şunları söyledi: “565 yıllık tarihi ve geleneği olan tersanemizle ilgili ana hedefimiz, üretim kapasitesi ve yönetim verimliliğini artırmak. Paralelinde de hak ettiği değeri ve itibarı yeniden kazandırmak. Haliç Tersanesi ve markasını yeniden hatırlatıyor ve parlatıyoruz. Başkanımız Sayın Ekmem İmamoğlu, tersanenin havuzları, deneyimli ekipleriyle üretim odaklı olarak yaşaması konusunda her türlü desteği veriyor ve heyecanımızı paylaşıyor.Tersanemizde, tarihi mirasımıza sahip çıkarken sürdürülebilir ilerlemeyi de gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Kendi gemilerimiz önceliğimiz. Gemilerimize hızla ve zamanında müdahale ediyoruz. Bu nedenle servisteki arızalı gemi sayımız, günlük 3’ten 1,7’ye kadar düştü.”

"Bakım için yuvaya döndüler"

Haliç Tersanesi’nin atıl kalan deneyim ve birikimini yeniden hayata geçirdiklerinin altını çizen Haliç Tersanesi Müdürü Sinan Erdinç ise, “Tersanenin büyük bir deneyimi ve birikimi zaten vardı. Sadece atıl kalmıştı. Yüksek standartta ve çok özel işler yapıyoruz. Son bir yılda tersanemize gelen gemilerin bazıları geçmiş yıllarda burada üretilmişti; Lapseki, Tuzla, Anadolu Feneri bunlardan bazıları. Dolayısıyla burada yapılan gemiler bakım için yuvalarına döndüler.” şeklinde konuştu.