Halit Sönmez: Yabancıya konut satışı rekor tazeleyecek

Türkiye’de 2013 yılından beri yapılan gayrimenkul yatırımları, şirket ortakları ve Al-Daar Investments ile beraber hareket eden yatırımcıları yeterince memnun bıraktı.



Konut piyasasına baktığımızda 2013-2021 yılları arasında toplamda 225 bin adet konutun yabancıya satıldığının altını çizen Al-Daar Investments Türkiye Temsilcisi Halit Sönmez “Herkesin de bileceği üzere 2019 da konut sektörü yabancıya 45 bin adet satışla rekor kırdı. 2020 yüzde 10’a yakın düşüş yaşansa da 2021 yılı sonuna kadar özellikle vatandaşlık edinim programları sayesinde bu rekorun tekrarlanacağı düşüncesindeyiz” dedi.



“Faize rağmen satışlar arttı, düzenleme bekliyoruz”



Türkiye de konut satışlarının diğer ülkelerdeki konut satışlarına nazaran talebi gördüğünü vurgulayan Sönmez “Ülkemizin gayrimenkulü değer artışı gösteriyor. Bu yıl yüksek faiz oranlarına rağmen geçtiğimiz yıla göre %13 oranında yurt içinde satış artışı var. İnanıyoruz ki faiz oranlarında düşüşler olacaktır. Bununla birlikte insanlar erteledikleri bu gayrimenkul alım ihtiyaçlarını karşılayabilecek” dedi.



“Pandemide yatırım fırsatlarını kaçırmadık”



2020 yılında pandemi nedeniyle oluşan yatırım imkanlarını Türkiye ofisinin hızlıca değerlendirdiklerini söyleyen Al-Daar Investments Türkiye Temsilcisi Halit Sönmez “Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi ile koordine olarak tüm körfezdeki paydaşlarımıza bu fırsatları sundu. Halihazırda körfezin gayrimenkul ve yatırım sektörünün 3 önemli yatırımcısına stratejik danışmanlık veriyoruz. 2021 yılının ilk 6 ayında emlak konutun hasılat paylaşımlı arsa satış ihalelerine birlikte hazırlandık ve yıl sonuna kadar katılacağımız ve hazırlandığımız yeni ihalelerde olacak” dedi.



“Gelecek vaat eden şirketlere yatırım yapacağız”



2022 yılında ise hem enerji hem lojistik hem de medikal cihazlar üretim alanlarında faaliyet gösteren sirketlerle ilgilendiklerini söyleyen Halit Sönmez “Bu yıl şirket birleşmesi ve satın alımları ile ilgili global piyasaların önde gelen M&A şirketleriyle imzaları attık. Ne kadar da yerli şirketlerin bilançoları zarar görmüş olsa da, doğru değerleme yöntemleriyle gelecek vaat eden şirketlerin işlerine yatırım yapacağız. Due dilligence sürecine gireceğimiz 4 tane orta ölçekli ve 1 tane de büyük ölçekli şirket var. Ümit ediyorum ki ekibimiz ile iyi bir iş çıkartacağız ve 2022 yılında bu şirket satın alımlarını tamamladıkça duyuracağız” diyerek sözlerini tamamladı.



