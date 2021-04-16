Halk arz gelirinin yüzde 45’i borçlara gidecek

Şebnem TURHAN

İştiraki İşbir Sentetik’in Sermaye Piyasası Kurulu’ndan (SPK) halka arzı için onay bekleyen İşbir Holding CEO’su Metin Gültepe, halka açıklık oranının yüzde 30-35 seviyelerinde olmasını öngördüklerini dile getirerek halka arz gelirinin yüzde 40 ile 45’ini finansal yükümlülüklerin yerine getirilmesinde kullanmayı ve bu sayede şirket sermayesini güçlendirmeyi planladıklarını söyledi.

İşbir Sentetik olarak uzun vadeli büyüme planları olan ve bu çerçevede hamlelerini yapan Türkiye’nin en köklü kuruluşlarından biri olduklarını kaydeden Gültepe, şöyle konuştu: “Büyümemizi gerçekleştirebilmek için ihtiyaç duyduğumuz kaynağın temini için yola koyulduğumuz halka arzımızın başlangıcı ve hazırlığı da çok daha önceye dayanıyor. İzahname onayı için Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvurduk. Süreç SPK nezdinde devam ediyor. Ayrıca halka arz sonrasında payların Borsa İstanbul’da işlem görmesi için de Borsa İstanbul AŞ’ye kotasyon başvurumuzu yaptık. Onay sürecinin tamamlanması halinde tüm yatırımcılara yatırım kararlarını izahnamenin incelenmesi suretiyle vermeleri gerektiğini hatırlatmak istiyoruz.”

Şirketin çıkarılmış sermayesinin yüzde 30 -35 aralığında bir halka açıklık öngördüklerini vurgulayan Gültepe, “Halka arz edilecek payların ise yaklaşık yüzde 60’a yakın bir kısmı İşbir Sentetik’in sermaye artırımı ile ihraç edeceği paylardan, geri kalan kısmı ise İşbir Holding ve diğer bazı azınlık hissedarların satacağı ortaklık paylarından oluşuyor” dedi.

İnceleme süreci devam eden halka arzda yurtiçi bireysel, yurtiçi ve yurtdışı kurumsal yatırımcılar için tahsisat ayırmayı planlamadıklarını belirten Gültepe, yurtiçi bireyseller içinde şirket çalışanlarına da bir kısım pay tahsisatı yapmak gibi bir düşünceleri olduğunu söyledi.

Hindistan yatırımıyla hedef yüzde 60 reel büyüme

Gültepe, halka arz sonrası elde edecekleri gelirin yüzde 25 ile 30 seviyesinde bir kısmını büyüme ve verimlilik artışına yönelik; başlamış, devam eden ve yeni yatırımlara ayıracaklarını kaydederek şunları söyledi: “Yüzde 40 ile 45’ini devam eden finansal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesinde kullanmayı ve bu sayede şirketimizin sermayesini güçlendirmeyi planlıyoruz. Geri kalan yüzde 25 ile 30’unu ise büyüyen operasyonlarımızın bir gereksinimi olarak işletme sermayesi ihtiyacımızın finansmanında kullanacağız. İşbir Sentetik olarak halka arz sonrasında elde ettiğimiz kaynağı doğru değerlendirerek önümüzdeki 5 yılda; bigbag, halıtabanı, polietilen ve compound üretimlerinde yakalayacağımız artışlar ve Hindistan’da gerçekleştirdiğimiz yatırımımızla birlikte yaklaşık yüzde 60 reel büyüme hedefliyoruz.”

Borçların yüzde 77,6’sı yabancı para cinsinden

Gültepe, İşbir Sentetik’in satışlarının yurt içinde ve yurt dışında yaptığımız Bigbag, Halıtabanı, PE Film, Compound ve diğer ürünlerin satışından oluştuğunu belirterek şu bilgileri verdi: “31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla satışlarımız, 596 milyon 85 bin 748 TL’ye ulaştı. Satışlardaki artış 2018’den 2019’a yüzde 17, 2019’dan 2020’ye yüzde 19 olarak gerçekleşti. Bu artışın son dönemde gerçekleştirdiğimiz Hindistan’daki yatırımımızla daha da ivmeleneceğini düşünüyoruz. Şu anda borcumuzu rahatlıkla çevirebileceğimiz bir finansman yapısına sahibiz. 31 Aralık 2020 itibariyle kısa vadeli borçlanmalarımızın toplam yükümlülükler ve öz kaynaklarımız içerisindeki payı yüzde 57 oldu. Toplam finansal borçlarımızın da yine aynı tarih itibariyle yüzde 77,6’sı yabancı para cinsinden oluşuyor.”