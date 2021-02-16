Halk GYO, 10’uncu yılında 3,5 milyar TL aktif büyüklüğe ulaştı

Halk GYO 2020 yıl sonu finansal sonuçları açıklandı. İstanbul’dan Eskişehir’e, Erzurum’dan İzmir’e kadar Türkiye'nin farklı bölgelerinde projeler gelirtiren Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı AŞ, 2020’de başarılı bir performans sergiledi.

Hayata geçirdiği yatırımların faaliyet bölgelerine değer katan projeler olmasına odaklanan Halk GYO, özkaynak ağırlıklı finansman modeliyle istikrarlı büyümesini sürdürdü.

Pandemin gayrimenkul piyasasını da olumsuz etkilediği bir dönemde yılı güçlü finansal sonuçlarla tamamladıklarına dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, 2020 yılsonu itibarıyla aktif büyüklüklerinin bir önceki yıla göre yüzde yüzde 15,65 oranında artarak 3,5 milyar TL’ye ulaştığını bildirdi. Şirketin 2020 yılı net dönem kârının 352 milyon TL olarak gerçekleştiğini söyleyen Karan, özkaynaklarının ise 2,9 milyar TL'yi açtığını belirtti.

"Uygun koşullu kredi kampanyaları sektöre dinamizm getirdi"

Pek çok sektör gibi gayrimenkul sektörünün de 2020'de COVID-19'un etkisinde şekillendiğini dile getiren Bülent Karan, “Ülkemizde ekonomi yönetimimiz salgının etkilerini hafifletmek için geniş destek programları uyguladı. Özellikle kamu bankaları öncülüğünde yaz aylarında gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kampanyalarının sektöre damgasını vurduğunu söyleyebiliriz. Tarihin en düşük faiz oranlarıyla hayata geçen konut kredisi kampanyalarının bu yöndeki beklentilere çok güzel cevap verdiğini, özellikle konut noktasında ertelenen taleplerin hızla yerini bulduğunu gördük. Halk GYO açısından da oldukça dinamik geçen bu dönemin, şirketimizin istikrar ve büyümesine pozitif katkısı oldu.” diye konuştu.

"Halk Ofis Kuleleri inşaatımız devam ediyor"

"Kurucumuz ve ana hissedarımız Halkbank’tan aldığımız güven ve itibarla sürdürdüğümüz yolculukta 10’uncu yaşımıza girerken, gayrimenkul sektörü adına güzel başarılar elde ettiğimizi düşünüyorum" diyen Bülen Karan, geliştirdikleri portföyleri, yatırım çeşitlilikleri ve yarattıkları marka değeriyle Türkiye'ye önemli hizmetlerde bulunduklarını vurguladı. Ulaştıkları aktif büyüklükle sektörün önemli bir oyuncusu olduklarını kanıtladıklarını söyleyen Karan, "Evora İzmir projemiz ve en büyük paydaşlarından biri olduğumuz İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'nde yer alan 46 ve 34 katlı 'Halk Ofis Kuleleri' inşaatımız devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında, İstanbul ve İzmir'de kent yaşamının önemli birer parçası haline gelecekler. Önümüzdeki dönemde de yüksek kalitede, estetik anlayışa sahip, tüketici trendlerine uygun, bulunduğu kente örnek teşkil edecek ve ülkemize değer katacak projeler geliştirmeyi sürdüreceğiz.” dedi.