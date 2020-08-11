Halk GYO'da toplam hasılat yüzde 125 arttı

11 Ağustos 2020

Halkbank’ın bağlı ortaklığı Halk GYO, ikinci çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı. Buna göre yılın ilk yarısında 35,5 milyon TL net kâr elde eden Halk GYO, toplam hasılatını geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 125 artırdı. Söz konusu dönemde Halk GYO’nun özkaynakları 2,6 milyar TL’yi, aktif büyüklüğü 3 milyar TL’yi aştı.

Konuyla ilgili şirketten yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, kamu bankaları öncülüğünde Haziran ayında hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla, konut satışlarının ülke genelinde rekor seviyelere yükseldiğine dikkat çekti. Karan, “Ana hissedarımız ‘Halkbank’ın Önce Halk, Sonra Banka’ olma misyonuna uygun olarak, ev sahibi olmak isteyenler hayallerini daha fazla ertelemesinler istedik. Vatandaşlarımızı bir kez daha uygun koşullarda ev sahibi yaptığımız bu dönemde, projelerimize yatırımlarımızı da sürdürdük” dedi.

Hasılatın büyük bölümü konut satışlarından

Halk GYO olarak yılın ilk iki çeyreğinde toplam hasılatı içinde gelirlerin büyük bölümünü konut satışından elde ettiklerini açıklayan Bülent Karan, satışları süren Bizimtepe Aydos, Erzurum Şehristan Konutları'ndaki teslimatların devam ettiğini aktardı.

Evora İzmir projesindeki satışların yoğun şekilde sürdüğünü belirten Karan, şunları kaydetti: “Salgın sonrası normalleşme adımlarıyla birlikte ekonominin yeniden hız kazanabilmesinde gayrimenkul sektörü büyük önem taşıyor. Kamu bankaları öncülüğünde hayata geçen konut kredisi kampanyalarıyla birlikte bu alanda ciddi bir hareketlilik yaşanıyor. Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde hissedarlarımıza değer katmaya devam ederken, istikrarlı büyümemizi sürdürmenin gururunu yaşıyoruz.”