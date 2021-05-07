Halk GYO'dan 2021'in ilk çeyreğinde 8,4 milyon TL kar

Halk GYO 2021 ilk çeyrek bilançosunu açıkladı. Buna göre, toplam hasılatını gayrimenkul satışı, kira ve finansal gelirden elde eden Halk GYO, 2021’in ilk çeyreğinde net dönem karını 8,4 milyon TL, aktif büyüklüğünü ise 3,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, "Nitelikli projelerimiz ve dengeli yatırım portföyümüz sayesinde istikrarlı büyümemizi sürdürerek hem şirketimize hem de ülkemize değer katmaya devam ediyoruz." ifadesini kulandı.

Küresel ve yerel düzeyde Kovid-19’un gayrimenkul sektörü üzerindeki etkisinin ise hala devam ettiğini belirten Karan, "Salgın sonrası normalleşme süreciyle birlikte gayrimenkul sektöründe de canlılığın artması bekleniyor, bununla birlikte özellikle konut satışlarını etkileyen faiz oranlarının yüksekliği de gayrimenkuldeki hareketliliği baskılıyor. Geçen yılın yaz aylarında kamu bankaları öncülüğünde gerçekleştirilen uygun koşullu kredi kampanyalarının, sektörü canlandırdığı gibi özelikle konut stoklarının da geniş ölçüde eritilmesine vesile olduğunu söyleyebiliriz. Bu açıdan baktığımızda, yoğun sayılabilecek bir yılın ardından sektör aktörleri, 2021’in ilk çeyrek dönemini daha sakin ve planlama odaklı geçirmiş görünüyor. Şimdi önümüzdeki dönemde sektörün projeler üreterek yeni gayrimenkul varlıkları oluşturması ve uygun koşullar oluştuğunda realize olması muhtemel yeni talepleri karşılayacak stoklar geliştirmesini bekliyoruz." değerlendirmesini yaptı.