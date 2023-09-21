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Halk GYO'dan bedelsiz sermaye artırım açıklaması

Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 21 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz Hak Kullanım İşlemleri hakkında açıklama yapıldı.

Haber Merkezi
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Halk Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından 21 Eylül'de KAP'a yapılan bildirimde bedelsiz Hak Kullanım İşlemleri hakkında açıklama yapıldı.

Şirketin KAP'a yaptığı açıklama şu şekilde:

HALK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.’nin  19.09.2023 tarihinde başlayan % 4,77707 oranındaki bedelsiz sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş  pay senetlerinin artırım karşılıkları  ilgili  üyelerin müşteri alt   hesaplarına 21.09.2023 tarihinde alacak kaydedilmiştir.