Halk GYO'nun yeni Genel Müdürü Bülent Karan oldu

08 Ağustos 2020

Halk GYO'nun hem yatırımcılarına hem de yatırım gerçekleştirdiği bölgelere değer katan bir vizyonu olduğuna dikkat çeken Halk GYO Genel Müdürü Bülent Karan, “Finansal anlamda verimliliği ön planda tutan, proje çalışmalarını planlı şekilde yürüterek dengeli şekilde büyüyen bir şirketiz. Ana hissedarımız Halkbank'tan aldığımız güç ve deneyimli kadrolarımızla bundan sonra da paydaşlarımızla yakın ilişki içinde olmayı sürdürecek, sektörde iz bırakan çalışmalar yapmaya devam edeceğiz” dedi.



İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Petrol Mühendisliği Bölümü’nden 1991 yılında mezun olan Bülent Karan, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde İşletme Yüksek Lisansını yaptı. İş hayatına 1991 yılında başlayan Karan medya, reklam, inşaat ve gıda sektörlerinde de yönetici kademelerinde görev yaptı. 2006 yılında Halk Sigorta A.Ş.’de Pazarlama Grup Müdürü olarak göreve başlayan Karan, 2016 yılından bu yana Halk Sigorta Genel Müdürlüğü görevini yürütüyordu. Karan evli ve 2 çocuk babası.