Halk Hijyenik Sağlık Ürünleri’nden 60’tan fazla ülkeye ihracat

Halk Hijyenik Ürünler ve Deterjan Sanayi kalite standartlarına uygun, alanında en ileri teknolojiye sahip hızlı üretim ve paketleme hatları ile hijyenik bir ortamda antivirüs maske, kadın pedi, bebek bezi, ıslak mendil, yetişkin bezi gibi ürün gruplarında yüksek kapasitede üretim gerçekleştirmektedir.

Halk Hijyenik, Türkiye’nin önde gelen şirketlerinden birisi olmakla beraber dünyada da sektöründe önemli bir yere ulaşmış ve kurulduğu günden bu yana, profesyonel, deneyimli ve cesur yönetim kadrosu ile sürekli büyüyen ve yeni yatırım kararları ihracatta Türkiye’yi temsil eden öncü markalardan birisi olmuştur.

2003’ten beri ihracat yapan ve şu an 6 kıtada 63 ülkeden fazla ülkeye ürün gönderen Halk Hijyenik Ürünler ve Deterjan Sanayi kaliteli üretim, yenilikçi büyüme ve etkin yönetim anlayışı ile büyümesini sürdürüyor.

B2B e-ihracat platformu TurkishExporter ile çalıştıklarını belirten ihracat departman şefi Yiğit İnselöz, “COVID-19 ile yaşadığımız şu dönemde yurt dışı gezileri ve fuar katılımlarını durdurduğumuz için online platformlar son derece elzem hale geldi. TurkishExporter ise bunların içinde gerçek talep barındıran, ciddi alıcıları ciddi üreticilerle buluşturan bir platform olarak öne çıkıyor. Yazılım olarak da kesinlikle yanlı algoritmalara sahip değil bazı platformlarda kullanılan algoritmalar belirli ülke ve firmaları ön plana çıkarırken TurkishExporter alt yapısında kesinlikle böyle adaletsizlikler yok’’ dedi.

TurkishExporter ile zoru başardı!

Güney Amerika, Kuzey Amerika, Okyanusya, Avrupa, Asya ve Afrika kıtalarına yaptıkları ihracatı daha da fazlalaştırmak ve markalarının en uç noktadaki ülkelere ulaştırmak için B2B e-ihracat platformunda TurkishExporter ile çalıştıklarını belirten İnselöz, “TurkishExporter ile ilk defa Polonya ihracatımız oldu. Toplam ihracat yaptığımız ülke sayısı baz alınınca çok büyük bir artı gibi görünmese de Polonya gibi sektörümün önde üreticilerinin yerleşik olduğu bir ülkeye ihracat yapmak büyük başarı. Çine plastik ürünleri satmak gibi bir başarı…’’ dedi.

İhracat odaklı düşünmeye ve alternatif pazarları keşfetmeye ara vermeden devam eden Halk Hijyenik Ürünler ve Deterjan Sanayinin ihracat departman şefi Yiğit İnselöz, küresel ticaretin tamamen dijitalleşmeye başladığını, dünyanın önemli bir bölümünün de bunu tamamladığını ifade etti. İnselöz, “Rusya ve Ukrayna pazarlarına açılma projemiz var, oradaki gerçek alıcılarla iletişime geçme konusunda yegane ve tek aracımız TurkishExporter. Artık eskisi gibi firmanın info adresine mail ve katalog göndermek vesaire pek bir işe yaramıyor, o dönemler de interrupting marketing dönemi gibi kapandı. Manyetik pazarlama ile herkese ulaşmak değil alıcıya ulaşmak büyük önem kazandı. TurkishExporter’da muazzam bir kaynak bu konuda’’ dedi.

Halk Hijyenik Ürünler ve Deterjan Sanayi birçok ürün grubundaki üretimlerinde, kalite ve güven kriterleri ön plan tutması ve bu kaliteyi doğru fiyat politikası ile pazar dinamiklerini de göz önünde bulundurarak pazar paylarını artırmaya yönelik hamleler yaptığını belirten İnselöz, “İhracat hedeflerimizin planı dahilinde üye olduğumuz TurkishExporter’daki talepler kesinlikle gerçek talepler, alıcılar ciddi ve ithalat niyetli firmalar. Üyelik maliyeti ise bir sevkiyatta çıkıyor, yani platform zaten kendini amorti ediyor o nedenle ortada aslında üyelik maliyeti diye bir şey yok’’ diyerek sektördeki firmalara B2B e-ihracat platformu TurkishExporter hakkında düşüncelerini de aktardı.