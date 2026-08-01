Halka açık fonların değerlemesinde gri alanlar kaldırıldı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, SPK’nın yeni düzenlemesiyle GYF ve GSY­F’lerin yatırım fonu paylarının borsa fiyatı yerine kurucusunun açıkladığı birim pay fiyatına gö­re değerlenmesi yapılacak.

Dü­zenleme sayesinde söz konusu tip fonların içerisinde yer alan varlıklarda, fon yöneticileri ta­rafından yatırımcıyı etkileme­yecek şekilde geçiş yapılma­sı bekleniyor. Yeni yönteme, 31 Temmuz’a kadar geçilecek.

Belirsizliklere açıklık getirildi

Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, bu adı­mın çok yerinde bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, “Çün­kü gri bir alan vardı. Bu tip hal­ka açık fonların net aktif değe­riyle mi, yoksa borsa fiyatıyla mi değerleneceği konusunda bir belirsizlik söz konusuydu. Neticede SPK da son atmış ol­duğu adımla bu konuya açık­lık getirdi.

Bundan sonra da bu tip yapıların tamamı aynı dü­zen içerisinde fiyatlanıyor ola­cak” ifadelerini kullandı. Ken­dilerine ait TLY fonu içerisinde SPK düzenlemesinde belirtilen fon paylarından düşük oranda var olduğunu aktaran Sarpye­ner, yatırımcıları koruyacak ve etkilemeyecek şekilde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını, 31 Temmuz’a kadar da bunları ta­mamlayacaklarını aktardı.

MSCI’ın kasım toplantısı önemli

SPK’nin bu düzenlemeleri­nin küresel endeks sağlayıcısı MSCI’ın uyarıları sonrası atı­lan adımlardan biri olarak da yorumlanabileceğini belirten Sarpyener, şunları kaydetti: “Bi­lindiği gibi MSCI, birtakım ted­birler istemiş ve kasım ayındaki toplantısında değerlendireceği­ni belirtmişti. SPK ve Borsa İs­tanbul, birlikte bu tedbirleri al­ma aşamasındalar. Piyasaları­mızın geleceği açısından, MSCI tarafında gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkarılıp, ‘sınır piyasası’ dediğimiz kategori­ye düşmemiz, yabancı yatırımcı girişini etkileyeceği için piyasa­lar açısından hiç de istenmeyen bir durum olur. Bunun için de düzenleyiciler şu anda gereken tedbirleri alıyorlar zaten.”