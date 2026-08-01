Halka açık fonların değerlemesinde gri alanlar kaldırıldı
Sermaye Piyasası Kurulu, piyasalara yönelik önemli düzenlemeleri hayata geçiriyor. Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Girişim Sermayesi Yatırım Fonu (GSYF) ve Gayrimenkul Yatırım Fonu (GYF) katılma paylarına yönelik fiyat düzenlemesinin yerinde bir adım olduğunu, bu sayede değerleme konusundaki belirsizliğin ortadan kalktığını belirtti.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, SPK’nın yeni düzenlemesiyle GYF ve GSYF’lerin yatırım fonu paylarının borsa fiyatı yerine kurucusunun açıkladığı birim pay fiyatına göre değerlenmesi yapılacak.
Düzenleme sayesinde söz konusu tip fonların içerisinde yer alan varlıklarda, fon yöneticileri tarafından yatırımcıyı etkilemeyecek şekilde geçiş yapılması bekleniyor. Yeni yönteme, 31 Temmuz’a kadar geçilecek.
Belirsizliklere açıklık getirildi
Tera Yatırım Genel Müdürü Emir Münir Sarpyener, bu adımın çok yerinde bir düzenleme olduğunu vurgulayarak, “Çünkü gri bir alan vardı. Bu tip halka açık fonların net aktif değeriyle mi, yoksa borsa fiyatıyla mi değerleneceği konusunda bir belirsizlik söz konusuydu. Neticede SPK da son atmış olduğu adımla bu konuya açıklık getirdi.
Bundan sonra da bu tip yapıların tamamı aynı düzen içerisinde fiyatlanıyor olacak” ifadelerini kullandı. Kendilerine ait TLY fonu içerisinde SPK düzenlemesinde belirtilen fon paylarından düşük oranda var olduğunu aktaran Sarpyener, yatırımcıları koruyacak ve etkilemeyecek şekilde gerekli düzenlemeleri yaptıklarını, 31 Temmuz’a kadar da bunları tamamlayacaklarını aktardı.
MSCI’ın kasım toplantısı önemli
SPK’nin bu düzenlemelerinin küresel endeks sağlayıcısı MSCI’ın uyarıları sonrası atılan adımlardan biri olarak da yorumlanabileceğini belirten Sarpyener, şunları kaydetti: “Bilindiği gibi MSCI, birtakım tedbirler istemiş ve kasım ayındaki toplantısında değerlendireceğini belirtmişti. SPK ve Borsa İstanbul, birlikte bu tedbirleri alma aşamasındalar. Piyasalarımızın geleceği açısından, MSCI tarafında gelişmekte olan ülke kategorisinden çıkarılıp, ‘sınır piyasası’ dediğimiz kategoriye düşmemiz, yabancı yatırımcı girişini etkileyeceği için piyasalar açısından hiç de istenmeyen bir durum olur. Bunun için de düzenleyiciler şu anda gereken tedbirleri alıyorlar zaten.”