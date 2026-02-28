Halka arz geliri ile globalde büyüyecek
Türkiye’de kimya alanında 25 yıldır faaliyet gösteren Gentaş Kimya, pay başına 11 lira sabit fiyatla 2-3 Mart tarihlerinde halka arz oluyor. Şirket, halka arz ile birlikte sermaye piyasalarının gücünü arkasına alarak globalde markalaşma hedefine daha hızlı ulaşmayı hedefliyor.
Mehmet Hanifi GÜLEL
Gentaş, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler liderliğinde, Borsa İstanbul’da Birincil Piyasa’da 2-3 Mart 2026 tarihlerinde, “Borsada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiyle gerçekleşecek. Şirketin çıkarılmış sermayesinin 525 milyon TL’den 609 milyon TL’ye yükseltilmesi nedeniyle 84 milyon TL sermaye artırımı ve 40,8 milyon TL ortak satışı olmak üzere toplam 124,8 milyon TL’lik pay halka arz edilecek.
“Daha rekabetçi olacağız”
Halka arz sonrası halka açıklık oranı yüzde 20,5, halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 373 milyon 295 bin TL olacak. Şirket, halka arz gelirinin yüzde 45- 55’i işletme sermayesinin güçlendirilmesi, yüzde 15-25’i yeni pazarlara erişimin artırılması, yüzde 15-25’i finansal borçluluğun azaltılması ve yüzde 5 ile yüzde 15’i ise ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kullanılacak.
Kimya sektöründe normalde kârlılıkların yüzde 30 ile 35 seviyesinde olduğunu ifade eden Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, son dönemde düşen kârlılıkların geçici olduğunu ve gelecekte yaşanacak talep artışlarına hazırlıklı olmak gerektiğini belirtti. Aydın, “Halka arz sürecimizi de şeffaflık, kurumsallaşma ve müşteri odaklı büyüme vizyonumuzun çok doğal bir uzantısı olarak görüyoruz. Sermaye piyasalarının bize katacağı bu yeni güçle birlikte, hem yurt içinde hem de uluslararası pazarlarda çok daha etkin, daha rekabetçi ve iş ortaklarına daha fazla güven veren bir şirket hedefliyoruz” dedi.
Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkan Vekili Orhan Kahraman ise halka arzdan elde edilecek fonun ağırlıklı olarak şirket faaliyetlerini büyütmek amacıyla kullanılacağını açıkladı. Kahraman, “Hedefimiz; global pazarlarda rekabet gücü yüksek ürünler geliştirerek 2025’te yüzde 20 olan ihracatımızın payını daha yukarılara taşımak” açıklamasında bulundu.
Şirketin finansal durumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Kahraman, 2025’te net satışlarının yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dönemde yaklaşık 747 milyon TL FAVÖK elde ettiklerini açıkladı. 31 Aralık 2025 itibarıyla 101 milyon TL’lik net nakit pozisyonunda olduklarını ileten Kahraman, düşük borçlulukları sayesinde halka arzdan elde edecekleri gelirleri şirketin büyüme hedeflerine ve yeni pazarlara erişim stratejilerine yönlendirmeyi hedeflediklerini söyledi.