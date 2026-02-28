Halka arz geliri ile globalde büyüyecek

Mehmet Hanifi GÜLEL

Gentaş, Deniz Yatırım Menkul Kıymetler liderliğinde, Borsa İs­tanbul’da Birincil Piyasa’da 2-3 Mart 2026 tarihlerinde, “Bor­sada Satış-Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış” yöntemiy­le gerçekleşecek. Şirketin çıka­rılmış sermayesinin 525 milyon TL’den 609 milyon TL’ye yüksel­tilmesi nedeniyle 84 milyon TL sermaye artırımı ve 40,8 milyon TL ortak satışı olmak üzere top­lam 124,8 milyon TL’lik pay hal­ka arz edilecek.

“Daha rekabetçi olacağız”

Halka arz sonrası halka açık­lık oranı yüzde 20,5, halka arz büyüklüğü ise 1 milyar 373 mil­yon 295 bin TL olacak. Şirket, halka arz gelirinin yüzde 45- 55’i işletme sermayesinin güç­lendirilmesi, yüzde 15-25’i yeni pazarlara erişimin artırılması, yüzde 15-25’i finansal borçlu­luğun azaltılması ve yüzde 5 ile yüzde 15’i ise ürün araştırma ve geliştirme faaliyetleri için kul­lanılacak.

Kimya sektöründe normalde kârlılıkların yüzde 30 ile 35 seviyesinde olduğunu ifa­de eden Gentaş Kimya Yönetim Kurulu Başkanı Macit Aydın, son dönemde düşen kârlılıkla­rın geçici olduğunu ve gelecekte yaşanacak talep artışlarına ha­zırlıklı olmak gerektiğini belirt­ti. Aydın, “Halka arz sürecimi­zi de şeffaflık, kurumsallaşma ve müşteri odaklı büyüme viz­yonumuzun çok doğal bir uzan­tısı olarak görüyoruz. Serma­ye piyasalarının bize katacağı bu yeni güçle birlikte, hem yurt içinde hem de uluslararası pa­zarlarda çok daha etkin, daha rekabetçi ve iş ortaklarına daha fazla güven veren bir şirket he­defliyoruz” dedi.

Gentaş Kimya Yönetim Kuru­lu Başkan Vekili Orhan Kahra­man ise halka arzdan elde edile­cek fonun ağırlıklı olarak şirket faaliyetlerini büyütmek amacıy­la kullanılacağını açıkladı. Kah­raman, “Hedefimiz; global pa­zarlarda rekabet gücü yüksek ürünler geliştirerek 2025’te yüz­de 20 olan ihracatımızın payını daha yukarılara taşımak” açıkla­masında bulundu.

Şirketin finansal durumu­na ilişkin açıklamalarda bulu­nan Kahraman, 2025’te net sa­tışlarının yaklaşık 4 milyar 690 milyon TL’ye ulaşırken, aynı dö­nemde yaklaşık 747 milyon TL FAVÖK elde ettiklerini açıkladı. 31 Aralık 2025 itibarıyla 101 mil­yon TL’lik net nakit pozisyonun­da olduklarını ileten Kahraman, düşük borçlulukları sayesinde halka arzdan elde edecekleri ge­lirleri şirketin büyüme hedef­lerine ve yeni pazarlara erişim stratejilerine yönlendirmeyi he­deflediklerini söyledi.