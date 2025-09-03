Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek
Halka arz süreci başlayan DOF Robotics’te, 3, 4 ve 5 Eylül 2025 tarihlerinde talep toplanacak. DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Halka arzdan elde edeceğimiz gelir, yüksek katma değerli proje yatırımları ve yeni pazarlara açılmada büyük katkı sunacak” dedi.
Nurdoğan A. ERGÜN
Robotik sanayi, eğitim, eğlence ve savunma sanayi gibi endüstrilerde yeni nesil teknolojilerle entegre ürünler geliştiren DOF Robotik Sanayi AŞ (DOF Robotics) halka arz sürecini başlattı. Talep toplama tarihleri 3, 4 ve 5 Eylül 2025 olarak belirlendi. Yatırım Finansman ve TSKB liderliğinde gerçekleşecek halka arzda pay başına 45 TL sabit fiyatla talep toplanacak.
Şirketin sermayesinin yüzde 29.03’ü Borsa İstanbul’da satışa sunulacak. Sermaye piyasalarından elde edilecek geliri yine yatırımlarda değerlendirmeyi planladıklarını açıklayan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Yatırımlarla büyümek istiyoruz. Dolayısıyla halka arzdan elde edeceğimiz gelir, yüksek katma değerli projelere yatırım yapma ve üretim kapasitesinin artırılıp yeni pazarlara açılmada şirketimize büyük katkı sağlayacak” dedi.
Üretimin yüzde 90’ı ihracata gidiyor
2006 yılından bu yana eğlence endüstrisinde, robotik teknolojilerle ürünler üretip, üretimlerinin yüzde 90’ını dünya genelinde 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Mertcan, şunları söyledi: “Eğlence ve simülasyon endüstrileri için ürünler geliştiriyoruz. Türkiye, hareket simülatörleri ve hareketli sinemalar gibi ileri teknoloji gerektiren ürünlerde uluslararası piyasalarda rekabetçi bir konumda. Türkiye’nin ihracatında Hindistan ve ABD başı çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa gibi ülkeler de önemli paylara sahip. Ülkemizin bu sektördeki ihracatının neredeyse tamamı ise şirketimiz tarafından gerçekleştiriliyor.”
Ciroda yüzde 75.78’lik yükseliş
Şirketin finansal verileri hakkında da konuşan Mertcan, “2024 yılsonu itibarıyla yüzde 96,71’lik artışla 339 milyon 914 bin 566 TL’ye ulaşan özkaynaklar, 30.06.2025 tarihi itibarıyla ise 404 milyon 877 bin TL olarak gerçekleşti. 2024 yılsonunda 1 milyar 475 milyon TL olan toplam aktiflerimiz ise 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 1 milyar 675 milyon TL’ye yükseldi. 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla ise ciromuz bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 75,78 oranında artarak 267 milyon 23 bin TL’ye yükseldi” diye konuştu.
Hollanda’da üretim tesisi kurulacak
Şirket olarak 4 bin metrekare kapalı alanda üretim gerçekleştirdiklerini aktaran Mustafa Mertcan, “Ar-Ge’den çıkan yeni projelerin üretilmesi ve gelecekteki üretim planlamalarının yapılabilmesi için 2026 yılından itibaren başlamak üzere İstanbul’da 3 bin metrekare yeni üretim tesisi için kiralama yapıldı. Yeni üretim tesisi ile birlikte kapasite 3 katına çıkarılacak. Ayrıca Hollanda’da üretim tesisi açmayı hedefliyoruz” bilgisini paylaştı.
Gelecek dönemde hayata geçirecekleri yeni projelerden de bahseden Mertcan, ABD kökenli bir şirket ile ortak geliştirecekleri “Digital Park: Mission Moon” ile Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncüsü haline getirmeyi amaçladıklarını aktardı. Mertcan, “Ayrıca ‘Uçan Tiyatro’ olarak adlandırdığımız, Flying Theater Projesi’ni Türkiye’de ilk olarak Samsun’da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Samsun’un ardından İstanbul, Antalya ve Kapadokya’da gerçekleştirip daha sonra yurtdışına yaymayı hedefliyoruz” dedi.
45 milyon TL’lik nominal değer satışa sunulacak
DOF Robotics’in sermaye piyasaları için kıymetli bir şirket olduğunu söyleyen Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, “Yatırım Finansman olarak kıymetli bir şirketin halka arzına liderlik etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. TSKB Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı Onur Aksoy, halka arza ilişkin detayları paylaşarak, “Toplam 45 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yüzde 40’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u da yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edildi” dedi.
“Robot üretiminde geç kalma lüksümüz yok”
Gelecekte birçok sektörde insan yerine robotların kullanılacağını söyleyen Mustafa Mertcan, “Mesele biz üretim tarafında mı tüketim tarafında mı yer alacağız, buna karar vermek lazım. Otomotiv gibi çoğu stratejik alanda 100 yıl geç kaldık. Ama robot üretiminde geç kalma lüksümüz yok.
Şirket olarak eğlence endüstrisinin yanı sıra farklı sektörlere yönelik de geliştirdiğimiz yenilikçi robotik çözümlerimiz bulunuyor. Demans hastalarının durumlarını uzaktan takip edip ilaçlarını düzenli almasını sağlamak için sağlık robotları üretiyoruz. Gelecek dönemde şirketimiz tarafından geliştirilen AMR robotunun tarım ve hizmet sektöründe kullanılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.