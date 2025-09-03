Halka arz gelirini katma değere dönüştürecek

Nurdoğan A. ERGÜN

Robotik sanayi, eğitim, eğ­lence ve savunma sana­yi gibi endüstrilerde ye­ni nesil teknolojilerle entegre ürünler geliştiren DOF Robotik Sanayi AŞ (DOF Robotics) hal­ka arz sürecini başlattı. Talep toplama tarihleri 3, 4 ve 5 Eylül 2025 olarak belirlendi. Yatırım Finansman ve TSKB liderliğin­de gerçekleşecek halka arzda pay başına 45 TL sabit fiyatla talep toplanacak.

Şirketin sermaye­sinin yüzde 29.03’ü Borsa İstan­bul’da satışa sunulacak. Sermaye piyasalarından elde edilecek geli­ri yine yatırımlarda değerlendir­meyi planladıklarını açıklayan DOF Robotics Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Mertcan, “Yatı­rımlarla büyümek istiyoruz. Do­layısıyla halka arzdan elde ede­ceğimiz gelir, yüksek katma de­ğerli projelere yatırım yapma ve üretim kapasitesinin artırılıp ye­ni pazarlara açılmada şirketimi­ze büyük katkı sağlayacak” dedi.

Üretimin yüzde 90’ı ihracata gidiyor

2006 yılından bu yana eğlen­ce endüstrisinde, robotik tek­nolojilerle ürünler üretip, üre­timlerinin yüzde 90’ını dünya genelinde 60’tan fazla ülkeye ihraç ettiklerini aktaran Mert­can, şunları söyledi: “Eğlence ve simülasyon endüstrileri için ürünler geliştiriyoruz. Türkiye, hareket simülatörleri ve hare­ketli sinemalar gibi ileri teknolo­ji gerektiren ürünlerde uluslara­rası piyasalarda rekabetçi bir ko­numda. Türkiye’nin ihracatında Hindistan ve ABD başı çekerken, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İtalya ve Fransa gibi ülkeler de önemli paylara sahip. Ülkemizin bu sektördeki ihracatının nere­deyse tamamı ise şirketimiz ta­rafından gerçekleştiriliyor.”

Ciroda yüzde 75.78’lik yükseliş

Şirketin finansal verileri hak­kında da konuşan Mertcan, “2024 yılsonu itibarıyla yüzde 96,71’lik artışla 339 milyon 914 bin 566 TL’ye ulaşan özkaynak­lar, 30.06.2025 tarihi itibarıyla ise 404 milyon 877 bin TL ola­rak gerçekleşti. 2024 yılsonunda 1 milyar 475 milyon TL olan top­lam aktiflerimiz ise 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla 1 milyar 675 milyon TL’ye yükseldi. 2025 yılının ikinci çeyreği itibarıyla ise ciromuz bir önceki yılın ay­nı dönemine kıyasla yüzde 75,78 oranında artarak 267 milyon 23 bin TL’ye yükseldi” diye konuş­tu.

Hollanda’da üretim tesisi kurulacak

Şirket olarak 4 bin metreka­re kapalı alanda üretim gerçek­leştirdiklerini aktaran Mustafa Mertcan, “Ar-Ge’den çıkan ye­ni projelerin üretilmesi ve gele­cekteki üretim planlamalarının yapılabilmesi için 2026 yılından itibaren başlamak üzere İstan­bul’da 3 bin metrekare yeni üre­tim tesisi için kiralama yapıldı. Yeni üretim tesisi ile birlikte ka­pasite 3 katına çıkarılacak. Ayrı­ca Hollanda’da üretim tesisi aç­mayı hedefliyoruz” bilgisini pay­laştı.

Gelecek dönemde hayata geçirecekleri yeni projelerden de bahseden Mertcan, ABD kö­kenli bir şirket ile ortak gelişti­recekleri “Digital Park: Mission Moon” ile Türkiye’yi teknoloji ve inovasyon turizminin öncü­sü haline getirmeyi amaçladık­larını aktardı. Mertcan, “Ayrıca ‘Uçan Tiyatro’ olarak adlandır­dığımız, Flying Theater Proje­si’ni Türkiye’de ilk olarak Sam­sun’da gerçekleştirmeyi plan­lıyoruz. Samsun’un ardından İstanbul, Antalya ve Kapadok­ya’da gerçekleştirip daha sonra yurtdışına yaymayı hedefliyo­ruz” dedi.

45 milyon TL’lik nominal değer satışa sunulacak

DOF Robotics’in sermaye piyasaları için kıymetli bir şirket olduğunu söyleyen Yatırım Finansman Genel Müdürü Eralp Arslankurt, “Yatırım Finansman olarak kıymetli bir şirketin halka arzına liderlik etmekten dolayı büyük mutluluk duyuyoruz” dedi. TSKB Sermaye Piyasaları Bölüm Başkanı Onur Aksoy, halka arza ilişkin detayları paylaşarak, “Toplam 45 milyon TL nominal değerli payın satışa sunulacağı halka arzın yüzde 40’ının yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50’si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10’u da yüksek talepte bulunacak yatırımcılara tahsis edildi” dedi.

“Robot üretiminde geç kalma lüksümüz yok”

Gelecekte birçok sektörde insan yerine robotların kullanılacağını söyleyen Mustafa Mertcan, “Mesele biz üretim tarafında mı tüketim tarafında mı yer alacağız, buna karar vermek lazım. Otomotiv gibi çoğu stratejik alanda 100 yıl geç kaldık. Ama robot üretiminde geç kalma lüksümüz yok.

Şirket olarak eğlence endüstrisinin yanı sıra farklı sektörlere yönelik de geliştirdiğimiz yenilikçi robotik çözümlerimiz bulunuyor. Demans hastalarının durumlarını uzaktan takip edip ilaçlarını düzenli almasını sağlamak için sağlık robotları üretiyoruz. Gelecek dönemde şirketimiz tarafından geliştirilen AMR robotunun tarım ve hizmet sektöründe kullanılması amacıyla Ar-Ge çalışmalarımız sürüyor” açıklamasını yaptı.