Halka arz gelirleri yatırıma dönecek

Hamide HANGÜL

Şirketin sürdürülebilir büyümesi açısından gündemlerinde olan halka arz planlarına ilişkin bilgi veren Albayrak Beton Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Albayrak, yasal süreçleri takip ettiklerini belirterek, “SPK’ya gerekli başvurumuzu yaptık. Yasal süreci takip ediyoruz. Amacımız, sermaye piyasalarından alacağımız güçle yeni yatırımları finanse ederek hem şirketimizin hem Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine katkıda bulunmak” dedi.

Depremler hazır betona talebi artırdı

2023 yılında yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremlerin de etkisiyle kentsel dönüşümün öneminin daha da arttığına vurgu yapan Albayrak, artan deprem riskiyle birlikte hazır betona talebin de son 7 yılın en yüksek seviyesine ulaştığını açıkladı.

Aynı zamanda Türkiye Hazır Beton Birliği (THBB) Üyesi de olan Erdal Albayrak, THBB tarafından yayımlanan 2024 yılı raporuna işarete ederek, şunları söyledi: “Bu rapora göre, 2023 yılı hazır beton üretim miktarı Türkiye genelinde 119 milyon metreküp olarak güncellendi. 2024 yılında ise son yıllardaki sektör büyümesinin devam ettiği, hazır beton sektörünün yüzde 9,3 ile son yedi yılın en yüksek büyüme oranını yakaladığı görüldü. Bu verilere göre, şirketimiz Türkiye genelinde üretimin yaklaşık yüzde 0,7’sini karşılamış durumdadır. Önümüzdeki dönemde de deprem farkındalığının ve bilincinin artmasıyla birlikte hazır beton talebinin daha da artması bekleniyor.”

“Şu anda 4 inşaat projemiz bulunuyor”

Albayrak Beton olarak inşaat sektöründe gayrimenkul üretimlerini de aralıksız sürdürdüklerini açıklayan Albayrak, “Anadolu Yakası’ndaki birçok metro projesinin beton tedarikçisi konumundayız. 2008 yılından bu yana yedi projede, toplam 400’den fazla mesken ve ticari ünite nitelikli bağımsız bölüm ürettik. Şu anda ise dört inşaat projemiz bulunuyor. Bu projeler Moonpark koru, Teraphill 15, Teraphill loft ve Villa rise projeleri. Projeler arasında inşaatı devam eden, tamamlanmak üzere olan ve yapı ruhsatı başvurusu yapılan proje bulunuyor. Hazır betonda ise üç farklı lokasyonda ikisi sabit, ikisi mobil olmak yılda toplam 633 bin 600 metreküp üretim kapasiteli dört hazır beton santrali ile hizmet veriyoruz” diye konuştu.

Yüksek arsa maliyetiyle iki daire parası ödenmiş oluyor

Fiyat artışlarında arsanın önemine vurgu yapan Erdal Albayrak, “İstanbul›da arsa en pahalısı, Anadolu’da 3 milyon liralık daire İstanbul’da 10 milyon liraya satılıyor. Bu inşaat maliyeti ile izah edilebilir bir durum değil, arsayla ilgili. Arsa payı Anadolu’da yüzde 20-25 olurken, bu oran İstanbul’da yüzde 50’ye çıkıyor. Bostancı’da ise yüzde 70’leri buluyor. Yani müteahhit 100 daire yaparsa 70’ini toprak sahibine veriyor. O nedenle müteahhit maliyetini çıkarmak durumunda kalıyor, bu da fiyatlara yansıyor. Bunu kim ödüyor. Ev almak isteyenler” ifadelerini kullandı.