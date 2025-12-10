Halka arz gelirlerinin yüzde 20-30’u yeni yatırımlarda kullanılacak

Hamide HANGÜL

Zeray Gayrimenkul Ya­tırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 10- 11-12 Aralık olarak belirlen­di. Pay başına 13,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Ziraat Yatırım Men­kul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek. Zeray GYO’nun halka arzın­da 2 milyar 38 milyon 400 bin TL büyüklüğe ulaşılması he­defleniyor. Halka arzda, Zeray GYO’nun toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Borsa­ya kote sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 25,05 ola­rak gerçekleşmesi öngörülü­yor. Payların yüzde 50’si yurti­çi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatı­rımcıya tahsis edileceği halka arza yatırımcılar ZERGY ko­duyla katılım sağlayabilecek.

Gelirin yüzde 20-30’u arsa için kullanılacak

Payların borsada işlem gör­meye başlamasından itiba­ren 15 gün boyunca fiyat is­tikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanıyor. Bu iş­lemlerde hâkim ortak Zekeri­ya Zeray’ın pay satışı yoluy­la elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yo­luyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin kullanılması planlanıyor. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklü­ğünün yüzde 40,8’ine tekabül ediyor. Öte yandan elde edile­cek halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kıs­mının, şirketin gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi için yeni arsa alınmasına veya mülkiyeti başkasına ait arsa­larda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanıyor. Zeray GYO’nun, 12 lüks projesinin 17,1 milyar TL portföy değeri bulunuyor.

“Yüksek bir karlılık potansiyeli yakaladık”

Zeray GYO Yönetim Kuru­lu Başkanı Zekeriya Zeray, toplantıda yaptığı konuşma­da, halka arz gelirinin yüz­de 20 ila yüzde 30 arasında­ki kısmın yeni yatırımlarda, yüzde 65’lik kısmın ise de­vam eden yatırımlarda kul­lanılmasının öngörüldüğü­nü söyledi. Zeray, “Halka arz ile Zeray GYO’nun portföyü­nü daha da genişletip portföy değerini artırma imkanı bu­lacağız” diye konuştu. Hal­ka arzın aynı zamanda Zeray GYO’nun kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini kay­deden Zeray, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar ger­çekleştirdiğimiz projeler ko­nut, villa, rezidans projeleri, ticari iş merkezleri, bina inşa­at işleri ve kat karşılığı, hasılat paylaşımlı veya kentsel dönü­şüm kapsamında arsa geliştir­me işlerinden oluşuyor. Peşin satış gelirlerimizin yönetimi ve projelerin hızlı inşa - satış döngüsüyle yüksek bir kârlılık potansiyeli yakalandık. Bu sü­re içinde toplam 552,2 milyon doları aşan bir ciroya ulaştık.”

“Hedefimiz 1 milyon konut üretmek”

Zeray CEO’su Furkan Bozan ise yıllık konut ve ticari ünite üretim hızının 2 bin adet üzerinde olduğunu ve uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut hedefinin bulunduğunu açıkladı. Bozan, “Yurtdışında projeler geliştirmek, yurt içinde ise otel gibi farklı amaçlara yönelik gayrimenkulleri portföyümüze katmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve taahhüt projelerinde daha fazla yer almak, orta gelir grubuna uygun, ekonomik ve sosyal projeler geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Zeray GYO olarak, sürekli yeni projeler geliştirip hem ülkemizin konut stokuna katkıda bulunmak hem de gayrimenkul yatırım ortaklığında sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmak hedefiyle faaliyet gösteriyoruz” dedi.

En az yüzde 50 kâr dağıtım taahhüdü

Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, 10- 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek halka arz işleminde; sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 156,8 milyon adet payın satışa sunulacağını açıkladı. Dereli, şunları söyledi: “Halka arzda pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanmaktadır. Ayrıca Şirket Katılım Endeksine de uygundur.

Şirket ve ana ortağın 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan paylarını satmama taahhüdü bulunmakta olup, ayrıca Zeray GYO’nun kâr dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit dağıtma taahhüdü bulunmaktadır.” İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran ise halka arzda esas alınan gayrimenkul değerleme raporlarının Mart 2025 tarihli olduğunu, dolayısıyla halka arz tarihi ile gayrimenkul değerleme tarihi arasında geçen zamana ait değer artışının fiyata yansımadığını belirtti.