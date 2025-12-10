Halka arz gelirlerinin yüzde 20-30’u yeni yatırımlarda kullanılacak
Sermaye piyasalarına adım atan Zeray GYO, talepleri 10-11-12 Aralık'ta toplayacak. Halka arz büyüklüğünün 2 milyar 38 milyon TL'ye ulaşması öngörülüyor. Dağıtılabilir kârın en az %50’sinin temettü olarak dağıtılması planlanıyor. Halka arz gelirinin %30'luk kısımının yeni yatırımlar, %65’lik kısmının ise devam eden yatırımlarda kullanılması öngörülüyor.
Hamide HANGÜL
Zeray Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (Zeray GYO), halka açılıyor. Talep toplama tarihleri 10- 11-12 Aralık olarak belirlendi. Pay başına 13,00 TL sabit fiyatla talep toplanacak olan halka arz, Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. ve İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş. liderliğinde gerçekleşecek. Zeray GYO’nun halka arzında 2 milyar 38 milyon 400 bin TL büyüklüğe ulaşılması hedefleniyor. Halka arzda, Zeray GYO’nun toplam 156 milyon 800 bin TL nominal değerli pay satışa sunulacak. Borsaya kote sonrası halka açıklık oranının ise yüzde 25,05 olarak gerçekleşmesi öngörülüyor. Payların yüzde 50’si yurtiçi bireysel yatırımcıya, yüzde 50’si ise yurtiçi kurumsal yatırımcıya tahsis edileceği halka arza yatırımcılar ZERGY koduyla katılım sağlayabilecek.
Gelirin yüzde 20-30’u arsa için kullanılacak
Payların borsada işlem görmeye başlamasından itibaren 15 gün boyunca fiyat istikrarını sağlayıcı işlemlerin yapılması planlanıyor. Bu işlemlerde hâkim ortak Zekeriya Zeray’ın pay satışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin tamamı ve Zeray GYO’nun sermaye artışı yoluyla elde edeceği brüt halka arz gelirinin yüzde 20’sinin kullanılması planlanıyor. Bu tutar yaklaşık 832 milyon TL ile toplam halka arz büyüklüğünün yüzde 40,8’ine tekabül ediyor. Öte yandan elde edilecek halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmının, şirketin gayrimenkul portföyünün güçlendirilmesi için yeni arsa alınmasına veya mülkiyeti başkasına ait arsalarda geliştirilecek projelerin finansmanı için kullanılması planlanıyor. Zeray GYO’nun, 12 lüks projesinin 17,1 milyar TL portföy değeri bulunuyor.
“Yüksek bir karlılık potansiyeli yakaladık”
Zeray GYO Yönetim Kurulu Başkanı Zekeriya Zeray, toplantıda yaptığı konuşmada, halka arz gelirinin yüzde 20 ila yüzde 30 arasındaki kısmın yeni yatırımlarda, yüzde 65’lik kısmın ise devam eden yatırımlarda kullanılmasının öngörüldüğünü söyledi. Zeray, “Halka arz ile Zeray GYO’nun portföyünü daha da genişletip portföy değerini artırma imkanı bulacağız” diye konuştu. Halka arzın aynı zamanda Zeray GYO’nun kurumsal kimliğini daha da güçlendireceğini kaydeden Zeray, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugüne kadar gerçekleştirdiğimiz projeler konut, villa, rezidans projeleri, ticari iş merkezleri, bina inşaat işleri ve kat karşılığı, hasılat paylaşımlı veya kentsel dönüşüm kapsamında arsa geliştirme işlerinden oluşuyor. Peşin satış gelirlerimizin yönetimi ve projelerin hızlı inşa - satış döngüsüyle yüksek bir kârlılık potansiyeli yakalandık. Bu süre içinde toplam 552,2 milyon doları aşan bir ciroya ulaştık.”
“Hedefimiz 1 milyon konut üretmek”
Zeray CEO’su Furkan Bozan ise yıllık konut ve ticari ünite üretim hızının 2 bin adet üzerinde olduğunu ve uzun vadeli planlamalarında 1 milyon konut hedefinin bulunduğunu açıkladı. Bozan, “Yurtdışında projeler geliştirmek, yurt içinde ise otel gibi farklı amaçlara yönelik gayrimenkulleri portföyümüze katmak istiyoruz. Kentsel dönüşüm ve taahhüt projelerinde daha fazla yer almak, orta gelir grubuna uygun, ekonomik ve sosyal projeler geliştirmek de hedeflerimiz arasında yer alıyor. Zeray GYO olarak, sürekli yeni projeler geliştirip hem ülkemizin konut stokuna katkıda bulunmak hem de gayrimenkul yatırım ortaklığında sektörün önde gelen şirketlerinden biri olmak hedefiyle faaliyet gösteriyoruz” dedi.
En az yüzde 50 kâr dağıtım taahhüdü
Ziraat Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Harun Dereli, 10- 11-12 Aralık tarihlerinde talep toplaması gerçekleştirilecek halka arz işleminde; sermaye artışı ve ortak satışı yoluyla olmak suretiyle toplam 156,8 milyon adet payın satışa sunulacağını açıkladı. Dereli, şunları söyledi: “Halka arzda pay başına satış fiyatı 13,00 TL olarak belirlenirken, şirket paylarının Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da işlem görmesi planlanmaktadır. Ayrıca Şirket Katılım Endeksine de uygundur.
Şirket ve ana ortağın 1 yıl süreyle halka arza konu olmayan paylarını satmama taahhüdü bulunmakta olup, ayrıca Zeray GYO’nun kâr dağıtım politikası kapsamında uzun vadeli yatırım planları dikkate alınarak dağıtılabilir karının en az yüzde 50’sini nakit dağıtma taahhüdü bulunmaktadır.” İntegral Yatırım Genel Müdür Yardımcısı İlker Savuran ise halka arzda esas alınan gayrimenkul değerleme raporlarının Mart 2025 tarihli olduğunu, dolayısıyla halka arz tarihi ile gayrimenkul değerleme tarihi arasında geçen zamana ait değer artışının fiyata yansımadığını belirtti.