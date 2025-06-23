Halka arza gün sayan Bewen Enerji yatırıma hazırlanıyor

Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR

Beyçelik Holding, enerji sektöründe büyümeyi he­defliyor. Kasım 2023’te gerçekleşen isim değişikliğiy­le hem kurumsal kimliğini taze­leyen hem de stratejik vizyonu­nu belirleyen Bewen Enerji, 60 milyon dolarlık yatırım yapma­ya hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Zafer İğdeli, Sermaye Piyasası’na halka arz başvuru­sunda bulunduklarını ve izah­namenin henüz onaylanmadı­ğını söyleyerek, yatırım planla­rı hakkında bilgi verdi: “Kayseri Yahyalı RES’te 21,75 MW, Muğla Turguttepe RES’te 20,6 MW ve İzmir-Aydın bölgesindeki Ada­res RES’te 11 MW olmak üzere toplam 53,35 MW ilave kapasite artışı planlıyoruz.

Bu kapsamda yaklaşık 55-60 milyon ABD dola­rı yatırım öngörüyoruz. Yatırım­larımızı sadece lisanslı kapasi­te üzerinden değil; aynı zaman­da kamu ihalelerini takip ederek ve portföye dışardan eklenecek santraller aracılığıyla da çeşit­lendirmeyi amaçlıyoruz. Yatı­rım stratejimizin odağında; eko­nomik fizibiliteye dayalı, çev­resel etkileri minimize eden ve uzun vadeli büyümeyi destekle­yen bir yaklaşım bulunuyor.”

Asya ve Avrupa’nın iki kuruluşu ortak

“Bewen”, yerli ortak Beyçelik Holding, yabancı ortak Elawan Energy ve ana faaliyet alanı olan rüzgar enerjisinin (wind ener­gy) baş harflerinden oluşuyor. İğdeli, bu isimle şirket kimliği­ne ve sektör odaklı yapıya doğ­rudan gönderme yapıldığını ifa­de etti. Bewen Enerji, Beyçelik Holding’in enerji sektöründeki ilk ve tek yatırımı. Beyçelik Hol­ding’in 5 farklı sektörde faaliyet gösteren, 26 şirketi ve yaklaşık 6 bin çalışanı bulunuyor. İğde­li, yabancı ortak Elawan Ener­gy’nin tamamının ORIX Corpo­ration Europe N.V.’ye ait ol­duğunu, bu yapının ise dünya genelinde 4,7 GW kurulu yeni­lenebilir enerji yatırımı bulun­duğunu söyledi. “Asya ve Avru­pa’nın iki önemli kuruluşunun yer aldığı bu yapı, iş yapış biçi­mimize kurumsallık, uzun vade­li bakış ve güçlü bir mali altyapı kazandırıyor” dedi.

Dönüşümün aktif bir parçasıyız

Jeopolitik gelişmeler ışığın­da enerji üretiminin ülkelerin gündemindeki en önemli konu­lardan biri olduğunu belirten Zafer İğdeli, Türkiye’nin yeni­lenebilir enerjiye yöneliminin, artan enerji ihtiyacı ve dışa ba­ğımlılığı azaltma hedefi açısın­dan stratejik bir öneme sahip ol­duğunu kaydetti. İğdeli, ülkenin hem iklim değişikliğiyle müca­delede karbonsuzlaşma hedef­lerine yaklaştığını hem de ener­ji arz güvenliğini sürdürülebilir bir temele oturttuğunu vurgula­dı.

Bewen Enerji olarak bu dönü­şümün aktif bir parçası oldukla­rını belirten İğdeli, 2009’dan bu yana toplamda 282 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçek­leştirdiklerini açıkladı. Şirketin portföyünde üç farklı bölgede rüzgar enerjisi santralleri pro­jesi bulunuyor: Muğla Milas’ta Turguttepe RES, İzmir’in Selçuk İlçesi ve Aydın’ın Kuşadası İlçe­si sınırları içerisinde yer alan Adares RES ve Kayseri’de Yah­yalı RES.

Ayrıca Kayseri Yahya­lı’daki Rüzgar Enerji Santrali’ne yardımcı ek kaynak olarak Gü­neş Enerjisi Santrali yatırımı da bulunuyor. İğdeli, bu üç sant­ralde işletmede olan toplam 47 rüzgar türbini bulunduğunu ve işletmedeki toplam elektriksel güçlerinin 137.5 MW olduğunu dile getirdi. Bu yatırımların sa­dece kurulu gücü değil, aynı za­manda şebeke esnekliğini ve çe­vik üretim kapasitesini de artır­dığını sözlerine ekledi.

Karbon sertifikasyon süreci tamamlandı

Yenilenebilir enerji üretiminin yalnızca enerji arz güvenliğine değil, karbon emisyonlarının azaltılmasına da önemli katkı sunduğunu ifade eden Zafer İğdeli, Bewen Enerji’nin sıfır karbon salımıyla üretim yaptığını ve bu sayede çevresel etkileri azaltarak ekonomik değer yarattığını belirtti. İğdeli, şöyle devam etti: “Ana faaliyet alanımız yenilenebilir enerji üretimi olmakla birlikte, bu üretimden doğan karbon tasarrufu sayesinde karbon kredisi yaratma potansiyelimiz de oldukça yüksek.

Bewen Enerji olarak, şirketimize tanınmış haklar doğrultusunda gerçekleşen elektrik üretimleri üzerinden karbon emisyon azaltımlarının düzenli şekilde sertifikalandırılmasına önem veriyoruz. Karbon ticareti kapsamında şirketimiz için karbon varlıklarının satışı amacıyla Gold Standard tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde sertifikasyon çalışmalarını tamamlandı, karbon kredilerinin satış öncesi verifikasyonu süreci ise devam ediyor.”