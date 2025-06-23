Halka arza gün sayan Bewen Enerji yatırıma hazırlanıyor
Bewen Enerji, rüzgar ve güneş enerjisi projelerinde toplam 53,35 MW ek kapasite planlıyor. Yaklaşık 60 milyon dolarlık yeni yatırımla kurulu gücünü artırmayı hedefleyen şirket, karbon sertifikasyonu ve halka arz sürecinde de ilerliyor.
Jülide YİĞİTTÜRK GÜRDAMAR
Beyçelik Holding, enerji sektöründe büyümeyi hedefliyor. Kasım 2023’te gerçekleşen isim değişikliğiyle hem kurumsal kimliğini tazeleyen hem de stratejik vizyonunu belirleyen Bewen Enerji, 60 milyon dolarlık yatırım yapmaya hazırlanıyor. Şirketin Genel Müdürü Zafer İğdeli, Sermaye Piyasası’na halka arz başvurusunda bulunduklarını ve izahnamenin henüz onaylanmadığını söyleyerek, yatırım planları hakkında bilgi verdi: “Kayseri Yahyalı RES’te 21,75 MW, Muğla Turguttepe RES’te 20,6 MW ve İzmir-Aydın bölgesindeki Adares RES’te 11 MW olmak üzere toplam 53,35 MW ilave kapasite artışı planlıyoruz.
Bu kapsamda yaklaşık 55-60 milyon ABD doları yatırım öngörüyoruz. Yatırımlarımızı sadece lisanslı kapasite üzerinden değil; aynı zamanda kamu ihalelerini takip ederek ve portföye dışardan eklenecek santraller aracılığıyla da çeşitlendirmeyi amaçlıyoruz. Yatırım stratejimizin odağında; ekonomik fizibiliteye dayalı, çevresel etkileri minimize eden ve uzun vadeli büyümeyi destekleyen bir yaklaşım bulunuyor.”
Asya ve Avrupa’nın iki kuruluşu ortak
“Bewen”, yerli ortak Beyçelik Holding, yabancı ortak Elawan Energy ve ana faaliyet alanı olan rüzgar enerjisinin (wind energy) baş harflerinden oluşuyor. İğdeli, bu isimle şirket kimliğine ve sektör odaklı yapıya doğrudan gönderme yapıldığını ifade etti. Bewen Enerji, Beyçelik Holding’in enerji sektöründeki ilk ve tek yatırımı. Beyçelik Holding’in 5 farklı sektörde faaliyet gösteren, 26 şirketi ve yaklaşık 6 bin çalışanı bulunuyor. İğdeli, yabancı ortak Elawan Energy’nin tamamının ORIX Corporation Europe N.V.’ye ait olduğunu, bu yapının ise dünya genelinde 4,7 GW kurulu yenilenebilir enerji yatırımı bulunduğunu söyledi. “Asya ve Avrupa’nın iki önemli kuruluşunun yer aldığı bu yapı, iş yapış biçimimize kurumsallık, uzun vadeli bakış ve güçlü bir mali altyapı kazandırıyor” dedi.
Dönüşümün aktif bir parçasıyız
Jeopolitik gelişmeler ışığında enerji üretiminin ülkelerin gündemindeki en önemli konulardan biri olduğunu belirten Zafer İğdeli, Türkiye’nin yenilenebilir enerjiye yöneliminin, artan enerji ihtiyacı ve dışa bağımlılığı azaltma hedefi açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu kaydetti. İğdeli, ülkenin hem iklim değişikliğiyle mücadelede karbonsuzlaşma hedeflerine yaklaştığını hem de enerji arz güvenliğini sürdürülebilir bir temele oturttuğunu vurguladı.
Bewen Enerji olarak bu dönüşümün aktif bir parçası olduklarını belirten İğdeli, 2009’dan bu yana toplamda 282 milyon ABD doları tutarında yatırım gerçekleştirdiklerini açıkladı. Şirketin portföyünde üç farklı bölgede rüzgar enerjisi santralleri projesi bulunuyor: Muğla Milas’ta Turguttepe RES, İzmir’in Selçuk İlçesi ve Aydın’ın Kuşadası İlçesi sınırları içerisinde yer alan Adares RES ve Kayseri’de Yahyalı RES.
Ayrıca Kayseri Yahyalı’daki Rüzgar Enerji Santrali’ne yardımcı ek kaynak olarak Güneş Enerjisi Santrali yatırımı da bulunuyor. İğdeli, bu üç santralde işletmede olan toplam 47 rüzgar türbini bulunduğunu ve işletmedeki toplam elektriksel güçlerinin 137.5 MW olduğunu dile getirdi. Bu yatırımların sadece kurulu gücü değil, aynı zamanda şebeke esnekliğini ve çevik üretim kapasitesini de artırdığını sözlerine ekledi.
Karbon sertifikasyon süreci tamamlandı
Yenilenebilir enerji üretiminin yalnızca enerji arz güvenliğine değil, karbon emisyonlarının azaltılmasına da önemli katkı sunduğunu ifade eden Zafer İğdeli, Bewen Enerji’nin sıfır karbon salımıyla üretim yaptığını ve bu sayede çevresel etkileri azaltarak ekonomik değer yarattığını belirtti. İğdeli, şöyle devam etti: “Ana faaliyet alanımız yenilenebilir enerji üretimi olmakla birlikte, bu üretimden doğan karbon tasarrufu sayesinde karbon kredisi yaratma potansiyelimiz de oldukça yüksek.
Bewen Enerji olarak, şirketimize tanınmış haklar doğrultusunda gerçekleşen elektrik üretimleri üzerinden karbon emisyon azaltımlarının düzenli şekilde sertifikalandırılmasına önem veriyoruz. Karbon ticareti kapsamında şirketimiz için karbon varlıklarının satışı amacıyla Gold Standard tarafından belirlenen kriterler çerçevesinde sertifikasyon çalışmalarını tamamlandı, karbon kredilerinin satış öncesi verifikasyonu süreci ise devam ediyor.”