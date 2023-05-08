Halka arzdan gelecek gelir enerjide yatırıma dönüşecek
Mermeri katma değerli ürün olarak ağırlıklı ABD’ye ihraç eden Tureks Turunç Madencilik, borsaya açılmaya hazırlanıyor. Enerji yatırımlarına hız verecek olan şirket, GES’e 7 milyon dolar, fabrika alt yapısına da 3 milyon dolar harcayacak.
Nurdoğan ARSLAN ERGÜN
PMarble Systems markasıyla faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 95’ini ‘katma değerli ürün’ olarak ihraç eden Tureks Turunç Madencilik, halka arz için Tacirler Yatırım Menkul Değerler AŞ ile anlaştı. Firma, halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı yenilenebilir enerji olmak üzere yatırıma dönüştürecek. Şirket, yaklaşık 7 milyon dolarlık GES yatırımı ile enerjisinin yüzde 70’ini kendisi üretmeyi hedefliyor.
Yeni yatırımlar ve 2023 hedefleri hakkında bilgi veren Marble System Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, “2018 yılında doğan halka arz fikri, ülke için önemli olan doğal taş değerine katkıyı kanıtlamak ve sahip çıkmak adına 2023 yılında Borsa İstanbul’a kote olma kararına dönüştü” dedi. Halka arzdan elde edilecek olan gelirle, yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarrufu sağlayacak fizibilitesi yapılmış yatırımların hayata geçirileceğini belirten Turunç, yaklaşık 7 milyon dolar GES, 3 milyon dolar da fabrika altyapı yatırımları yapılacağını açıkladı.
Kapasite yüzde 20 artacak
30 bin metrekaresi kapalı olmak üzere toplam 55 bin metrekarelik alanda üretim yapan Tureks Turunç Madencilik’in şu anki yıllık üretim kapasitesi 1 milyon metrekare ve 450-500 bin adet. Bugün mermer, doğal taş, traverten, oniks ve benzeri ürün seçeneği sunan, bu ürünleri levha, fayans, mozaik, dekoratif ve proje ölçülerinde üreten şirket, Her yıl cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına aktarıyor. Yapılacak yatırımların sağlayacağı verimlilikle kapasitenin yüzde 20 artacağını kaydeden Osman C. Turunç, fabrika altyapısına yapılacak yatırımla atıktan üretim hedefleri olduğunu da anlattı. 2020 yılında 46.5 milyon dolarlık ciroya imza atan şirketin 2021 cirosu 63 milyon dolar, 2022 konsolide cirosu yaklaşık 72.5 milyon dolar olarak gerçekleşti.
ABD’den sonra AB pazarı odakta
Üretiminin yüzde 95’ini ihraç 30’dan fazla ülkeye eden Tureks Turunç Madencilik, ihracatının da yüzde 60’ını ABD pazarına yapıyor. Bu pazarda bine yakın bayi ile güçlü bir ağ kurduklarını dile getiren Osman C. Turunç, ABD’deki cirolarının yüzde 15’inin de online satıştan geldiğini iletti. Bu yıl ABD’nin yanı sıra Avrupa’da da showroom ve depo yatırımlarına hız vereceklerini kaydeden Turunç, “ABD’de sağlanan bayi satış ağı başarısını, önce Avrupa’ya, daha sonra Avustralya, Güney Afrika ve Ortadoğu coğrafyalara taşıyacağız” diye konuştu. Türkiye’de Peninsula Otel gibi prestijli projelerde yer alan Marble System’in yer aldığı uluslararası projelerden bazıları; İsveç-Citykompaniet AVM, Miami-Old Town Garden, Porto Riko Condado Vanderbilt Hotel, Kuveyt-Kuwait University, Kanada-Property Brothers, Paris-InterContinental an IHG Hotel, Dubai-The Dubai Mall Restourant şeklinde açıklandı.