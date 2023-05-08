Halka arzdan gelecek gelir enerjide yatırıma dönüşecek

Nurdoğan ARSLAN ERGÜN

PMarble Systems marka­sıyla faaliyet gösteren ve üretiminin yüzde 95’ini ‘katma değerli ürün’ olarak ihraç eden Tureks Turunç Madenci­lik, halka arz için Tacirler Yatı­rım Menkul Değerler AŞ ile an­laştı. Firma, halka arzdan elde edilecek geliri ağırlıklı yenilene­bilir enerji olmak üzere yatırıma dönüştürecek. Şirket, yaklaşık 7 milyon dolarlık GES yatırımı ile enerjisinin yüzde 70’ini kendisi üretmeyi hedefliyor.

Yeni yatırımlar ve 2023 hedef­leri hakkında bilgi veren Marble System Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, “2018 yılında doğan halka arz fik­ri, ülke için önemli olan doğal taş değerine katkıyı kanıtlamak ve sahip çıkmak adına 2023 yılında Borsa İstanbul’a kote olma kara­rına dönüştü” dedi. Halka arzdan elde edilecek olan gelirle, yeşile dayalı ambalaj ve enerji tasarru­fu sağlayacak fizibilitesi yapıl­mış yatırımların hayata geçirile­ceğini belirten Turunç, yaklaşık 7 milyon dolar GES, 3 milyon do­lar da fabrika altyapı yatırımları yapılacağını açıkladı.

Kapasite yüzde 20 artacak

30 bin metrekaresi kapalı ol­mak üzere toplam 55 bin met­rekarelik alanda üretim yapan Tureks Turunç Madencilik’in şu anki yıllık üretim kapasitesi 1 milyon metrekare ve 450-500 bin adet. Bugün mermer, doğal taş, traverten, oniks ve benzeri ürün seçeneği sunan, bu ürün­leri levha, fayans, mozaik, deko­ratif ve proje ölçülerinde üreten şirket, Her yıl cirosunun yüzde 5’ini Ar-Ge çalışmalarına akta­rıyor. Yapılacak yatırımların sağ­layacağı verimlilikle kapasitenin yüzde 20 artacağını kaydeden Osman C. Turunç, fabrika altya­pısına yapılacak yatırımla atık­tan üretim hedefleri olduğunu da anlattı. 2020 yılında 46.5 milyon dolarlık ciroya imza atan şirke­tin 2021 cirosu 63 milyon dolar, 2022 konsolide cirosu yaklaşık 72.5 milyon dolar olarak gerçek­leşti.

ABD’den sonra AB pazarı odakta

Üretiminin yüzde 95’ini ihraç 30’dan fazla ülkeye eden Tureks Turunç Madencilik, ihracatının da yüzde 60’ını ABD pazarına yapıyor. Bu pazarda bine yakın bayi ile güçlü bir ağ kurdukları­nı dile getiren Osman C. Turunç, ABD’deki cirolarının yüzde 15’inin de online satıştan geldi­ğini iletti. Bu yıl ABD’nin yanı sı­ra Avrupa’da da showroom ve de­po yatırımlarına hız verecekle­rini kaydeden Turunç, “ABD’de sağlanan bayi satış ağı başarısı­nı, önce Avrupa’ya, daha sonra Avustralya, Güney Afrika ve Or­tadoğu coğrafyalara taşıyacağız” diye konuştu. Türkiye’de Penin­sula Otel gibi prestijli projeler­de yer alan Marble System’in yer aldığı uluslararası projelerden bazıları; İsveç-Citykompaniet AVM, Miami-Old Town Garden, Porto Riko Condado Vanderbilt Hotel, Kuveyt-Kuwait Univer­sity, Kanada-Property Brothers, Paris-InterContinental an IHG Hotel, Dubai-The Dubai Mall Restourant şeklinde açıklandı.