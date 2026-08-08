Halka arzın aslan payı yatırımlara ayrılacak

Recep ERÇİN

Türker VEYAŞ Yöne­tim Kurulu Başkanı Murat Papi­la’nın ev sahipliğinde, Halk Yatı­rım Genel Müdürü Şafak Akdaş, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan, Ziraat Yatırım Ge­nel Müdürü Selim İnce’nin de katıldığı basın toplantısında ve­rilen bilgilere göre, yurt içi ku­rumsal ve yurt dışı kurumsal ya­tırımcılardan halka arza ilgi var. Türkiye'nin doğusunda 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti su­nan şirket, 12-13-14 Ağustos ta­rihleri arasında pay başına 136 TL fiyatla talep toplayacak.

Yüzde 30-40 işletme sermayesine

Türker VEYAŞ Yönetim Ku­rulu Başkanı Murat Papila, şir­ketin EPDK tarafından belirle­nen tarife mekanizması saye­sinde öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir yapısına sahip olduğu­nu ifade etti. Papila, şöyle ko­nuştu: “Bu yapı, yatırım prog­ramlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla planlamamıza imkân tanırken yatırımcıları­mız için de sağlam bir finansal zemin oluşturuyor. Halka arzla birlikte sermaye piyasalarının ve yeni ortaklarımızın desteğini alarak büyüme stratejimizi da­ha güçlü bir şekilde hayata geçi­receğiz. Halka arzdan elde ede­ceğimiz fonun yüzde 60-70'ini VEDAŞ'ın yatırım harcamala­rının finansmanında, yüzde 30- 40'ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanma­yı planlıyoruz. Böylece VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA'nın büyüme­sini destekleyecek kaynak yapı­mızı daha da sağlamlaştırırken, yatırım programımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.”

"Birden fazla arz olması avantaj"

Faaliyet gösterdikleri Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de artan sanayi, turizm ve konut yatırımlarının elektrik talebini her geçen gün artırdığını dile getiren Papila, "Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar hayatın her alanında elektrik ihtiyacı hızla artıyor. Bu tablo, enerji altyapısını geleceğin en kritik yatırım alanlarından biri haline getiriyor. 2023 yılından 31 Mart 2026'ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirmeyi ve operasyonel kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Papila, enerji üreten değil dağıtan bir firma olduklarını bu anlamda sabit ve garanti gelirlerinin bulunduğunu vurguladı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde SPK'nın birkaç halka arza birlikte karar vermesinin şirketler için avantaj olduğu öne sürüldü. Yatırımcının izahnameye bakarak seçme özgürlüğüne sahip olduğu belirtildi.