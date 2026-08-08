Halka arzın aslan payı yatırımlara ayrılacak
Türkerler Holding’in enerji sektöründe faaliyet gösteren iştiraki Türker VEYAŞ halka açılıyor.
Recep ERÇİN
Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila’nın ev sahipliğinde, Halk Yatırım Genel Müdürü Şafak Akdaş, Vakıf Yatırım Genel Müdürü Uğur Fidan, Ziraat Yatırım Genel Müdürü Selim İnce’nin de katıldığı basın toplantısında verilen bilgilere göre, yurt içi kurumsal ve yurt dışı kurumsal yatırımcılardan halka arza ilgi var. Türkiye'nin doğusunda 894 bin 544 tüketiciye elektrik dağıtım ve perakende satış hizmeti sunan şirket, 12-13-14 Ağustos tarihleri arasında pay başına 136 TL fiyatla talep toplayacak.
Yüzde 30-40 işletme sermayesine
Türker VEYAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Papila, şirketin EPDK tarafından belirlenen tarife mekanizması sayesinde öngörülebilir ve istikrarlı bir gelir yapısına sahip olduğunu ifade etti. Papila, şöyle konuştu: “Bu yapı, yatırım programlarımızı uzun vadeli bir bakış açısıyla planlamamıza imkân tanırken yatırımcılarımız için de sağlam bir finansal zemin oluşturuyor. Halka arzla birlikte sermaye piyasalarının ve yeni ortaklarımızın desteğini alarak büyüme stratejimizi daha güçlü bir şekilde hayata geçireceğiz. Halka arzdan elde edeceğimiz fonun yüzde 60-70'ini VEDAŞ'ın yatırım harcamalarının finansmanında, yüzde 30- 40'ını ise işletme sermayemizin güçlendirilmesinde kullanmayı planlıyoruz. Böylece VEDAŞ, VEPSAŞ ve LİNA'nın büyümesini destekleyecek kaynak yapımızı daha da sağlamlaştırırken, yatırım programımızı kesintisiz şekilde sürdüreceğiz.”
"Birden fazla arz olması avantaj"
Faaliyet gösterdikleri Van, Muş, Bitlis ve Hakkâri'de artan sanayi, turizm ve konut yatırımlarının elektrik talebini her geçen gün artırdığını dile getiren Papila, "Sanayi üretiminden dijitalleşmeye, elektrikli araçlardan yapay zekâ uygulamalarına kadar hayatın her alanında elektrik ihtiyacı hızla artıyor. Bu tablo, enerji altyapısını geleceğin en kritik yatırım alanlarından biri haline getiriyor. 2023 yılından 31 Mart 2026'ya kadar 12,6 milyar TL yatırım gerçekleştirdik. Halka arzdan sağlayacağımız kaynakla yatırım programımızı daha da ileri taşıyarak şebekemizi güçlendirmeyi, yeni yerleşim alanlarının enerji ihtiyacını karşılayacak yatırımları hayata geçirmeyi ve operasyonel kapasitemizi artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu. Papila, enerji üreten değil dağıtan bir firma olduklarını bu anlamda sabit ve garanti gelirlerinin bulunduğunu vurguladı. Toplantıda yapılan değerlendirmelerde SPK'nın birkaç halka arza birlikte karar vermesinin şirketler için avantaj olduğu öne sürüldü. Yatırımcının izahnameye bakarak seçme özgürlüğüne sahip olduğu belirtildi.