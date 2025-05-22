Halkbank 87 yaşında: 3,2 trilyon TL aktif büyüklük ile ekonomik kalkınmaya çok boyutlu katkı

1938 yılında esnaf ve sanatkârlara uygun koşullarda kaynak sağlamak amacıyla faaliyete geçen Halkbank, bugün 3,2 trilyon TL’yi aşan aktif büyüklüğü, 2,4 trilyon TL’yi aşan kredi hacmi ve 27 bini aşkın çalışanıyla Türkiye’nin en köklü kamu bankalarından biri konumunda bulunuyor. Banka, 87. kuruluş yıldönümünde, çok boyutlu kalkınma yaklaşımını yeniden vurguladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptığı açıklamada, “Ekonomik kalkınmayı yalnızca rakamsal büyüklüklerle değil; insanı, aileyi ve toplumsal dengeyi merkeze alan bir yaklaşımla değerlendiriyoruz” dedi.

KOBİ ve esnaf kredilerinde güçlü liderlik

2025 yılının ilk çeyreği itibarıyla Halkbank’ın:

* Ticari kredi hacmi 1,4 trilyon TL,

* Gayri nakdi ticari kredileri 880 milyar TL,

* Esnaf kredisi hacmi ise 269 milyar TL seviyesine ulaştı.

KOBİ kredilerinin ticari krediler içindeki payı yüzde 55’e yükselirken, son 20 yılda 4,5 milyon esnafa kredi sağlandı.

Kadın girişimcilere 93 milyar TL’lik finansman

Banka, “Üreten Kadınlar Buluşmaları”, “Kadın Kooperatifleri Çalıştayı”, “Üreten Kadınlar Yarışması” ve “MasterClass” programlarıyla kadın girişimcilere kapsamlı destek sunarken, 2021’den bu yana 250 bin kadın girişimciye 93 milyar TL finansman sağladı. Arslan, kadın girişimciliğini “kalkınmanın sosyal boyutunu güçlendiren stratejik bir alan” olarak tanımladı.

Girişimciliğe 31,8 milyar TL destek

Girişimciliği ülke rekabet gücünün temel unsuru olarak gören Halkbank, 2021 yılından bu yana 202 bin girişimciye toplam 31,8 milyar TL finansman sağladı. Genç girişimciler için Jet Luck Yarışması, HUBrica Programı ve Gençİz Zirvesi gibi projelerle yaratıcı fikirleri desteklemeye devam ediyor.

Dijitalleşme ve sürdürülebilirlik odakta

Günlük 8 milyon işlem hacmi ve 7 milyon dijital müşteriyle dijital dönüşüm sürecini çevresel sorumlulukla entegre eden banka, 2024 yılında:

* 522 ton atık geri dönüştürdü,

* 108 ton plastik atığın oluşumunu engelledi,

* 6 ton kompost mama üretti.

Halkbank ayrıca CDP Su Güvenliği Programı’nda ikinci kez Global A Listesi’ne girme başarısı gösterdi.

Çocuklara finansal okuryazarlık: Üç kumbara

Finansal farkındalığın erken yaşta kazandırılması hedefiyle başlatılan “Üç Kumbara” tiyatro oyunu, 6–12 yaş grubuna tasarruf, bilinçli harcama ve paylaşım bilinci aşılamayı hedefliyor.

2025 “Aile yılı”na uyumlu strateji: Halkbank ailem

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında Halkbank, “Halkbank Ailem” çatısı altında yeni kredi, kart, sigorta ve yatırım çözümleri sunarak ailelerin finansal yükünü hafifletmeyi amaçlıyor.