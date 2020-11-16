Halkbank, COVID-19 Güvenli Hizmet Belgesi aldı

Halkbank, Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alarak yaptığı çalışmalar sonucunda aldığı COVID-19 Güvenli Hizmet Belesi ile yüksek koruma standartlarını uyguladığını belgeledi.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, halk sağlığını tehdit eden risklere karşı kesin ve kararlı bir mücadele yürüterek, bankanın 82 yıllık hizmet kalitesini korumayı amaçladıklarını söyledi.

COVID-19 virüsünün bulaşma riskini en aza indirmek amacıyla pandeminin ilk günlerinden itibaren kararlı bir çalışma yürüttüklerine dikkat çeken Arslan, "Sağlık Bakanlığı ve Dünya Sağlık Örgütü yönergelerini referans alan çok sıkı tedbirler geliştirdik. Hem çalışanlarımızın hem de ziyaretçilerimizin Genel Müdürlük hizmet binalarında kendilerini daha güvenli hissetmeleri amacıyla yaptığımız çalışmaların, bankamıza Güvenli Hizmet Belgesi kazandırması bizleri mutlu etti. Halkbank adı, kuruluşundan itibaren her alanda güvenle özdeşleşmiştir. Bankamız salgınla mücadelede tüm kurumlara öncü çalışmalar yürütmeye bundan sonra da aynı kararlılıkla devam edecektir.” dedi.