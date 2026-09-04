Halkbank yatırımcılarla buluştu

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Halkbank üçüncü halka arz sürecinde önemli bir adım attı. Halkbank Kuleleri’nde düzenlenen bilgilendirme toplantısına Türkiye Varlık Fonu (TVF) katılırken, yerli ve yabancı yatırımcılar da yoğun ilgi gösterdi. Bankanın yeni 5 Yıllık Stratejik Planı kapsamında büyüme, finansman ve dijital dönüşüm hedefleri finans dünyasının temsilcileri ve paydaşlarıyla paylaşıldı.

ABD’deki 9 yıllık dava sona erdi, 1,1 milyar dolar kaynak sağlandı

Toplantıda konuşan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, bankanın uluslararası piyasalardaki faaliyetleri açısından yeni bir dönemin başladığını söyledi.

Özdil, ABD’de 9 yıl süren ceza davasının sona ermesinin, yurt dışından kaynak temin imkânlarının artması açısından önemli bir zemin oluşturduğunu belirtti. Davanın tamamlanmasının ardından kısa süre içinde yurt dışı piyasalardan 1,1 milyar dolar düzeyinde kaynak toplandığını açıkladı.

(Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil)

Halkbank ayrıca yurt dışı tahvil ihraçları için yeni bir program oluşturdu. Özdil, gerçekleştirilen yurt dışı yatırımcı turunun yakın dönemde planlanan ihraçlara yönelik güçlü ilgiye işaret ettiğini, muhabir banka sayısında da hızlı artış görüldüğünü ifade etti.

Üçüncü halka arz Halkbank’a ne sağlayacak?

Halkbank, yeni 5 Yıllık Stratejik Plan doğrultusunda sürdürülebilir ve kârlı büyümeye odaklanmayı hedefliyor. Banka, dijital bankacılık ve yapay zekâ entegrasyonuyla mali bünyesini daha etkin hale getirmeyi planlıyor.

Özdil, uluslararası finansman kaynaklarına yeniden erişim ve üçüncü halka arzla güçlenecek sermaye-özkaynak yapısının sürdürülebilir kredi büyümesini destekleyeceğini ve daha dengeli, verimli bir kaynak yapısına geçişe olanak sağlayacağını söyledi.

KOBİ, esnaf ve girişimcilere destek sürecek

Halkbank’ın gelecek dönemde de KOBİ, esnaf ve sanatkârları öncelikli alan olarak tutacağını belirten Özdil, kadın ve genç girişimcilere yönelik desteklerin sürdürüleceğini bildirdi.

Bireysel bankacılıkta özellikle kredi kartlarındaki pazar payının artırılması hedeflenirken, kurumsal ve ticari bankacılıkta altyapı ve enerji başta olmak üzere büyük ölçekli projelerin desteklenmesi planlanıyor.

Halka arz için yatırımcı tanıtım turları yapılacak

Üçüncü halka arz sürecinin bir sonraki aşamasında yatırımcı tanıtım turları gerçekleştirilecek. Süreci yürüten lider aracı kurumlar Halk Yatırım, Citi ve J.P. Morgan ile Halkbank üst yönetimi, dünyanın önemli finans merkezlerinde yerli ve yabancı yatırımcılara yönelik tanıtım ve talep toplama çalışmaları yürütecek.

Özdil, üçüncü halka arzın başarısında çalışanların, müşterilerin, devletin, Türkiye Varlık Fonu’nun ve hisse yatırımcılarının desteğinin önem taşıdığını belirterek sürecin başarıyla tamamlanacağına inandığını ifade etti.