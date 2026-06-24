Halkbank'ta üç üst düzey atama
Halkbank'ta üst yönetim kadrosunda gerçekleştirilen atamalar kapsamında üç genel müdür yardımcılığı pozisyonuna yeni görevlendirmeler yapıldı.
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Halkbank'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yayımlanan açıklamasına göre, Strateji, Dönüşüm ve Ekosistem Genel Müdür Yardımcılığı görevine Dr. Ömer Emeç asaleten atandı.
Bireysel ve Özel Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı görevine Caner Gökbulut asaleten getirilirken, Kredi Tahsis ve Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı görevine ise Fatih Mehmet Altun vekaleten atandı.
Kaynak: HABER MERKEZİ