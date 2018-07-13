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Halkbank'tan 5 milyar TL'lik borçlanma yetkisi

Halkbank 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı için yetki verdi

Halkbank'tan 5 milyar TL'lik borçlanma yetkisi
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Halkbank 5 milyar TL'ye kadar sermaye benzeri borçlanma aracı için Genel Müdürlük ile Hazine Yönetimi ve Uluslararası Bankacılık Genel Müdür Yardımcılığı'nı yetkilendirdi.

Bankadan KAP'a yapılan açıklamada, farklı tür ve vadelerde bir veya birden fazla defada yurtiçinde nitelikli yatırımcılara satış yoluyla gerçekleştirilecek ihraçların maksimum 12 yıl vade ile sınırlı olacağı belirtildi.

Kaynak: Reuters

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