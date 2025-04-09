Halkbank’tan 50 milyar TL ve 1 milyar dolarlık borçlanma hamlesi

Türkiye Halk Bankası, yurt içinde 50 milyar TL, yurt dışında ise 1 milyar dolara kadar borçlanma aracı ihraç edebilmek için Genel Müdürlüğü yetkilendirdi.

Yurt içi ihraçlar; tahsisli satış, halka arz ya da nitelikli yatırımcılara satış yöntemiyle yapılabilecek. Bu araçların vadesi 10 yılı aşmayacak.

Yurt dışı borçlanmalarda ise ihraç edilecek araçların, ilave ana sermaye ya da katkı sermaye kapsamında değerlendirilebileceği belirtildi. Bu süreçte her iki ihraç için de tüm yetki Genel Müdürlük’e verildi.