  1. Dünya Gazetesi
  2. Şirket Haberleri
  3. Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar
Takip Et

Halkbank'tan 6,3 milyar TL konsolide net kar

Halkbank, yılın ilk yarısında 6,3 milyar TL konsolide net kar elde etti. Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamaya göre, bankanın konsolide net karı yılın ilk yarısında 6 milyar 311,8 milyon TL'ye ulaştı.

Halkbank'ın konsolide net karı geçen yılın aynı döneminde 4 milyar 467 milyon TL olmuştu.

Bankanın geçen yılın 2. çeyreğinde 2 milyar 232,7 milyon TL olan konsolide net karı bu yılın aynı döneminde 1 milyar 602,3 milyon TL olarak gerçekleşti.