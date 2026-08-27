Halkbank'tan esnaf kredisi açıklaması

Halkbank tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, esnaf ve sanatkarlara Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullandırımlarında, vadesi geçmiş borç ile sosyal güvenlik prim borcunun bulunmaması, borç bulunması halinde ise söz konusu borcun yeniden yapılandırılmış ve yapılandırmanın bozulmamış olması şartının arandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bugün Resmi Gazete'de yayımlanan 11648 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı uyarınca söz konusu şart aranmaksızın, esnaf ve sanatkarlara Karar'da belirtilen şartlarda Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullanma imkanı getirildiği belirtildi.

Ayrıca, vadesi geçmiş vergi borcu ile sosyal güvenlik prim borcunun ödenmesi amacıyla mevcut kredi limitlerine ilave olarak, Karar'da belirtilen şartlarda Hazine faiz destekli esnaf kredisi kullanma imkanının da sağlandığı kaydedildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Yayımlanan Karar ile Hazine faiz destekli esnaf kredisinden çok daha geniş kesimdeki esnaf ve sanatkarlarımız yararlanabilecektir. Halkbank olarak her zaman olduğu gibi esnaf ve sanatkarlarımızın finansmana erişimlerine destek olmaya ve ülke ekonomisinin büyümesine katkı sağlamaya devam edeceğiz."