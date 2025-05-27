Halkbank’tan girişimciliğe tam destek: Jet Luck yarışmasında yenilikçi fikirler yarıştı

Halkbank’ın girişimciliği teşvik amacıyla bu yıl ikinci kez düzenlediği Jet Luck yarışmasının finali, İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Kuleleri’nde gerçekleştirildi. Asansör konuşması formatıyla dikkat çeken yarışmada, yapay zekâdan sürdürülebilirliğe kadar pek çok alanda çözüm önerileri sunan genç girişimciler sahneye çıktı. Yarışmada Guiderverse projesiyle Serkan Işıklı birincilik elde etti.

Final programında konuşan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, “87 yıldır üretimi, bilgiyi ve kalkınmayı destekliyoruz. Girişimcilik ise bu sürecin stratejik bir bileşenidir. Jet Luck, hayal eden, tasarlayan ve uygulayan genç girişimcilerimize verdiğimiz önemin bir göstergesidir” dedi.

12 girişimci, 50 saniyelik sunumlarla jüri karşısındaydı

Yarışmada finalistler, “asansör konuşması” konsepti çerçevesinde iş fikirlerini yalnızca 50 saniyede jüriye sunma fırsatı buldu. Finale kalan 12 girişimci; yapay zekâ, enerji verimliliği, veri yönetimi, koku algılama gibi farklı alanlarda projelerini sundu.

Dereceye giren girişimler:

Guiderverse – Serkan Işıklı: Görme engellilere yönelik, yapay zekâ destekli akıllı gözlük sistemi.

IDD – Yiğitalp Gökmen: AI tabanlı dijital ikiz teknolojisiyle geliştirilen, kendi kendine öğrenen soğutma sistemine sahip batarya paketi.

ReLUfy – Lara Aboulaban: Hizmet sektörleri için veri entegrasyonu sağlayan yapay zekâ destekli SaaS platformu.

Smellcontrol – Yasin Karaca: Yapay zekâ destekli gaz algılama ve sızıntı tespiti sağlayan taşınabilir güvenlik sistemi.

Dereceye giren girişimcilere maddi ödül ve Paraf Puan yüklü kartlar verilirken, tüm finalistler mentorluk ve görünürlük desteği de kazandı.