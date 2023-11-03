Halkbank’tan iş fikrine güvenen girişimciler için "Jet Luck" yarışması

Halkbank açıklamasına göre, girişimcilik kültürünün ülkemizde kökleşmesi adına kadın ve genç girişimciliği başta olmak üzere girişimciliğin her alanında destekler sunan banka, Girişimci Kredileri ile girişimcilerin yeni iş kurmalarına ve ekonomik hayata katılmalarına katkı sağlamaya devam ediyor.

Banka, farklı deneyimlere ve farklı alanlarda iş fikirlerine sahip girişimcilerin ihtiyaçlarına uygun olarak geliştirdiği; halk girişimci, genç girişimci, cesur girişimci, tekno girişimci, usta girişimci ve esnaf girişimci kredi seçenekleriyle girişimcilerin yanında yer alıyor.

Girişimcilik literatüründe "Asansör Konuşması" olarak bilinen teknikten ilham alınarak tasarlanan Jet Luck’ta, katılımcılardan, yenilikçi iş fikirlerini en kısa sürede, en yaratıcı ve en etkili biçimde ifade ederek; iş dünyasının önde gelen isimlerinden oluşan yarışma jürisini ikna etmeleri beklenecek. Yarışma sonunda, jüri tarafından belirlenecek, en iyi iş fikrine sahip olan girişimci nakdi ödülün sahibi olacak.

Benzersiz bir deneyim

Jet Luck, girişimcilere projelerini ülkenin önemli iş insanlarına anlatma fırsatı sunarken; benzersiz bir deneyim yaşamalarını da sağlayacak.

Türkiye’nin en büyük ve en gelişmiş alt yapı imkânlarının yer aldığı İstanbul Finans Merkezi’ndeki Halkbank Genel Müdürlük binasının asansörlerinde gerçekleştirilecek etkinlikte, girişimciler kendilerine verilen süre içerisinde jüriyi ikna ederek büyük ödül için mücadele edecek.

İş fikriyle jüriyi etkileme başarısı gösteren 5 girişimci ise ödüle bir adım daha yaklaşacak ve projesini jüri üyelerine 5 dakikalık bir sunum ile daha detaylı anlatma fırsatı bulacak.

Jüri değerlendirmesi sonucunda, kazanan girişimciye nakdi ödül verilirken, finale kalan diğer katılımcılar ise sürpriz hediyeler kazanacak.

Jet Luck’a katılmak isteyen ve fikirlerine güvenen girişimciler, 24 Kasım'a kadar www.halkbank.com.tr kanalıyla başvuru formlarını doldurarak Jet Luck’a katılabilecek.