Halkbank’tan 'lüks parti' iddialarına yönelik açıklama

Halkbank, Genel Müdürü ile ilgili olarak bazı basın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bankadan yapılan açıklamada, Sözcü Gazetesi’ne ait yayın organları ile çeşitli sosyal medya hesaplarında, Halkbank Genel Müdürü’nün Bodrum’da bir restoranda düzenlenen lüks doğum günü partisine katıldığı yönünde haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bankamız Genel Müdürü olduğu iddia edilerek, Bodrum’da bir restoranda sözde şampanyaların içildiği lüks bir doğum günü partisine Bankamız Genel Müdürünün katıldığı yönündeki haber ve paylaşımlar gerçeğe aykırı, kamuoyunu yanıltıcı, Bankanın güven ve itibarını sarsıcı ve iftira türünde yalan açıklamalardır.”

Halkbank, bu tür haberlerin haksız, yalan ve mesnetsiz olduğunu vurgulayarak, bankanın güven ve itibarını zedelemeye yönelik girişimlere karşı tüm yasal hakların kullanılacağını kamuoyuna duyurdu.